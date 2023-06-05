В Москве мужчина пришел на территорию воинской части и угрожал устроить теракт.

Как передает #, об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, вечером 4 июня 2023 года на контрольно-пропускной пункт воинской части, расположенной на юго-западе столицы, пришел 41-летний мужчина. Он потребовал немедленно пропустить его на территорию, иначе обещал совершить теракт. Мужчина заявил, что за преступление спецслужбы США пообещали заплатить ему 2 тыс. долларов, а также устроить его на работу в их ведомство.

Дежурный контрольно-пропускного пункта сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. Они приехали на место и задержали нарушителя. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.