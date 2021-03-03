Мужчина ранил ножом восемь человек в Швеции

В Швеции мужчина с ножом напал на людей. Об этом сообщает Aftonbladet.

ЧП произошло в городе Ветланда в 15.00 (17.00 по мск). В результате нападения ранения получили восемь человек.

Представитель полиции Восточного региона страны Анжелика Исраэльссон Сильфвер отметила, что нападавший в возрасте 20 лет был подстрелен сотрудниками полиции. На данный момент он находится в больнице.

Правоохранительные органы полагают, что преступление может быть классифицировано как «террористическая атака».

«Мотив нападавшего пока неясен, мужчину еще не допросили», — добавила Сильфвер. (Газета.Ру)

| 2021-03-03T22:34:33+04:00 4 марта 2021, 00:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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