Мужчина ранил ножом восемь человек в Швеции

В Швеции мужчина с ножом напал на людей. Об этом сообщает Aftonbladet.

ЧП произошло в городе Ветланда в 15.00 (17.00 по мск). В результате нападения ранения получили восемь человек.

Представитель полиции Восточного региона страны Анжелика Исраэльссон Сильфвер отметила, что нападавший в возрасте 20 лет был подстрелен сотрудниками полиции. На данный момент он находится в больнице.

Правоохранительные органы полагают, что преступление может быть классифицировано как «террористическая атака».

«Мотив нападавшего пока неясен, мужчину еще не допросили», — добавила Сильфвер. (Газета.Ру)