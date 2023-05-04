Открытие памятника «Немезида» в Иреване не отражает официальной позиции армянских властей.

Как сообщает Анадолу, об этом заявил председатель парламента Армении Ален Симонян во время встречи с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Шентоп отметил, что встреча прошла в позитивной атмосфере.

«Симонян заявил, что приложит усилия для позитивного развития процесса нормализации турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений. А мы надеемся на установление мира и стабильности на Южном Кавказе. В настоящее время это очень важно для нашего региона».