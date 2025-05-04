Один из богатейших людей мира, американский инвестор Уоррен Баффетт до конца года покинет должность генерального директора холдинга Berkshire Hathaway, которую занимал 60 лет. Об этом 94-летний мультимиллиардер объявил на ежегодном собрании акционеров, передает Reuters. Баффет рекомендовал назначить гендиректором своего заместителя Грега Абеля. Тот возглавит компанию в случае одобрения совета директоров. Баффетт в его избрании не сомневается. Он добавил, что по-прежнему «будет рядом и, возможно, окажется полезен в некоторых ситуациях», но «последнее слово» будет за Абелем. Роль Баффетта в компании после 2025 года также обсудит совет директоров.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Баффетт занимает пятое место в списке самых богатых людей мира с состоянием $169 млрд, большую часть которого составляют акции Berkshire Hathaway. Он сообщил, что продавать свою долю не намерен и после смерти планирует передать почти весь пакет благотворительному трасту, за которым будут следить его дочь Сьюзи и сыновья Говард и Питер. «Решение сохранить все акции является экономическим, потому что я считаю, что под руководством Грега перспективы Berkshire будут лучше, чем под моим», — пояснил инвестор.

Баффетт купил Berkshire Hathaway в 1965 году — тогда это была обанкротившаяся текстильная мануфактура. На основе компании был создан холдинг, занимающийся инвестициями и страховым бизнесом. За годы своей работы Баффетт превратил его в конгломерат стоимостью $1,16 трлн, владеющий предприятиями во всех отраслях США. Сейчас портфель Berkshire насчитывает около 200 компаний, включая Geico, BNSF, American Express, Bank of America, Apple, Chevron, Coca-Cola и проч. (moscowtimes)