Ее творчество приковывает все большее внимание, а каждый ее новый проект превращается в событие. Новая песня Yaradan, презентация которой состоялась в Музейном центре, не стала исключением.

Речь об одной из самых обоятельных певиц нашей эстрады — Рилае.

В интервью # актриса назвала новинку работой всей свой жизни:

«Yaradan — это визитная карточка моей души», — говорит она.

Презентация песни прошла в рамках благотворительного аукциона, организованного Азербайджанским Детским Фондом. На вечере было много медийных персон и деятелей культуры.

Авторы песни — уже утвердившийся тандем Захры Бадалбейли и Натальи Гончаровой. Их песня «Шуша», которую также блистательно исполнила Рилая, разлетелась по всему миру, побив всевозможные рекорды по репостам в соцсетях.

«Музыка Натальи Гончаровой очень вдохновляющая. Слова пришли после нескольких прослушиваний. Написала текст сразу, как под диктовку. В них есть некая сила, как в и нашем тандеме. Я уверена, что слушатель ощутит всю эмоциональность этой композиции, которая, как материнская молитва, взывает к добру и миру», — прокомментировала в интервью # первый заместитель председателя Азербайджанского Детского Фонда Захра Бадалбейли, автор слов «Yaradan».

Наталья Гончарова резюмирует:

«Мы действительно вложили в этот проект очень много души. Рилая невероятно талантливая певица, она великолепно справилась с этой сложной мелодией. Зара написала прекрасный текст, очень глубокий, душевный и в то же время простой. Я уверена, что он будет доступен и понятен каждому слушателю».

Музыкант рассказала, что написала проникновенную мелодию Yaradan буквально за пол дня — во время 44-дневной Отечественной войны, пребывая в тревожном настроении.

Экранизировал историю Yaradan зарубежный режиссер Руслан Клесов. Клип раскрывает всю чувственность и глубину проекта, перенося зрителя на несколько минут в состояние глубочайшего трепета.

Голос Рилаи волнует как никогда. В клипе певица предстает во всей красе, подчеркивая талант актрисы, и, что стало настоящим сюрпризом — исполняет куплет мугама.

«Я очень волновалась, и сильно сомневалась, стоит ли, ведь мугам — это жемчужина нашей музыки, а я никогда не училась этому пению. Преодолевая все сложности, я брала уроки, затем часами репетировала дома, понимая, что это позволит мне еще больше эмоционально раскрыться и раскрыть перед слушателем всю свою душу», — рассказывает Рилая.

С готовым результатом певица отправилась в Университет искусств, к своим известным педагогам. Все, кому довелось услышать песню и мугам в исполнении Рилаи, пришли в полнейший восторг, тем самым, окончательно утвердив Рилаю в ее действиях.

Клип снимали в зоне отдыха Истису, на чердаке заброшенного дома и в лесу. Каждая деталь несет смысл и задумку авторов проекта, цель которых показать, что молитва и обращение к Всевышнему — это всегда свет и благополучный выход из любой ситуации.

Рилая призналась, что сьемки клипа были очень сложные, но благодаря помощи ее талантливых друзей и команды профессионалов удалось реализовать все задуманное.

«Я счастлива, что нам удалось воплотить в жизнь проект, который затронет сердце каждого азербайджанца», — заявила певица, поблагодарив всю команду и всех, кто был причастен к данной идее.

Певица на любит говорить о планах в привычном формате. Вместо этого отвечает:

«Нужно заполнять нашу эпоху красивой музыкой, той, которая будет жить всегда, той, за которую не будет стыдно».