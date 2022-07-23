О геополитической ситуации в Европе, а также войне в Украине, и как она будет влиять на судьбу постсоветского пространства, рассказал в интервью # латвийский эксперт Алекс Григориевс:

— Геополитическая обстановка в мире обострилась до предела впервые с момента окончания Второй мировой войны. В определенном смысле понятно, что Запад добивается от России отказа от идеи по созданию СССР- 2, но, с другой стороны, готов ли Запад сам отказаться от Москвы и экономического сотрудничества с ней?

— Давайте рассмотрим ситуацию объективно и всесторонне. Мировой конфликт инициировала Россия, не желающая соблюдать международные юридические нормы, в том числе и собственные обязательства в соответствии с многочисленными договорами, подписанными и ратифицированными ею конвенциями и меморандумами, включая Будапештский меморандум. Россия хочет сломать тенденцию все возрастающего утверждения норм международного поведения, тенденцию, которая постепенно усиливалась в продолжении всего двадцатого и начала двадцатого первого века, и которая является одним из важнейших факторов, делающих цивилизованный мир цивилизованным. В этих своих действиях Россия получает отпор, определенный, но, на мой взгляд, за пределами Украины недостаточно мощный и недостаточно решительный. Что же касается отказа от экономического сотрудничества, то существует два уровня. Стратегического партнерства, как между Германией и Россией в последние тридцать лет, уже не будет, скорее всего ни с одной страной Запада. Россия стала слишком токсичной. Но какая-то торговля ради сиюминутной выгоды, разовая, будет эпизодически происходить.

Но вообще мы обсуждаем перхоть у лысого, если не безголового. Россия в ее нынешнем виде существовать не будет — ни территориально, ни по форме государственного устройства. Когда-то сложится что-то новое, но, когда и что именно, еще не ясно.

— Как будет развиваться ситуация на постсоветском пространстве на фоне событий в Украине? Насколько возросла роль и важность постсоветских стран для ЕС и США? При этом, скажем откровенно, до 24 февраля Брюссель готов был отдать всю «курацию» постсоветского пространства России. Поменялась ли сейчас эта парадигма?

— С постсоветским пространством будет продолжать происходить то же, что уже происходило: движение разных его частей в разные стороны. Балтийские страны уже в Европе, там они и будут. Туда же идут Украина и Молдова, и к ним присоединится Грузия. Подозреваю, что и Азербайджан вместе с Турцией будут двигаться в том же направлении. Средняя Азия будет выстраивать свое будущее в сотрудничестве с Китаем, а может быть и с Индией. В последние годы, если Россия и могла что-то предложить окружающим ее странам, то только благодаря своим нефтедолларам с одной стороны, и угрозам — с другой. Их не будет, и предложить будет нечего. Можно начать забывать русский язык.

Что же касается Брюсселя, то объединенная Европа просто, от греха подальше, не хотела конфликтовать с Россией из-за стран, которых не знала и в чьих проблемах не разбиралась. К тому же надеялись, что до войны дело не дойдет, Путин умрет, и проблема рассосется. То есть, действительно не понимала и не разбиралась.

— Какие действия стоит ожидать от Кремля в странах постсоветского пространства на фоне ослабления России и ее влияния в мире?

— Конвульсивных и спазматических, истерики. Это в начале, от бессилия. Потом начнется затухание России, и российское влияние сойдет на нет.