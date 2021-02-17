Можно ли поверить Лукашенко?

«Процесс уже начался» — да, обычно так говорят или пишут политологи и политические аналитики, когда диктаторы или авторитарные лидеры начинают оглашать условия и требования, при которых они покинут свои посты.

На самом деле так и есть: падение диктатур и диктаторов стартует тогда, когда люди начинают говорить об этом без особой опаски и без какой-либо тревоги.

До этого люди не представляют себе нечто подобное, они опасаются даже думать о неизбежном финале диктатуры. И сами диктаторы ведут себя таким образом, как будто им удастся избежать неизбежного финала всех авторитарных лидеров, и они вечно останутся у власти и будут жить во славе и богатстве.

Но кажется белорусский лидер Александр Лукашенко будет исключением и в этой плоскости. На днях он заявил, что готов покинуть свой президентский пост, если оппозиция прекратит проведение акций протеста, и общество примет предлагаемые им конституционные реформы, хотя подавляющее большинство политических наблюдателей считают, что пик политических акций в Беларуси остался позади, теперь они носят почти гуманитарный характер и направлены против репрессивной политики властей, вдобавок, акции, можно сказать, никем не управляются и проводятся стихийным образом.

Нам же кажется, что стихийность или же спонтанность акций протеста таят в себе больше опасностей для всех диктаторов, в том числе, для Лукашенко, потому что в этом случае люди преодолевают всеобщий страх, и не по велению каких-то оппозиционных лидеров, а сами, по зову собственных сердец хотят истинных политических и социальных перемен.

Когда люди кем-то и как-то управляются, они еще сомневаются, проявляют непоследовательность и несистематичность. Если человек протестует по собственному решению, как говорится, ломает привычный лед диктатуры, последняя уже теряет свою магическую силу, т.е. страх проходит.

Видимо Лукашенко сам тоже чувствует это. Перед уходом диктаторы, как правило, требуют гарантии для себя и своих близких. По всей видимости, именно по этой причине, белорусская оппозиция на днях заявила, что дети Лукашенко не несут ответственности за политические поступки своего отца.

Одним словом, процесс уже начался, но, когда он достигнет своего пика, к сожалению, никто не знает. Падение режима Лукашенко будет серьезным геополитическим процессом, но часть политических наблюдателей считают, что белорусского диктатора заменят люди, которые выступают за «новые отношения с Россией». Что это за «новые отношения», чем они будут отличаться от существующих – к сожалению, об этом приходится только догадываться. Поэтому даже самые оптимистичные российские лидеры считают, что Минск неизбежным образом покинет российскую плоскость геополитического влияния по той простой причине, что выражение «новые отношения с Россией» также бессмысленно и нелепо, как «новые русские», его ждет такое же фиаско, т.к. сами российские политологи постоянно пишут и говорят о том, что их стране нечего предложить своим сателлитам.

Относительно дешевые нефть или газ – пожалуй, это единственное, что имеется в распоряжении России. Но нефть и газ, основные продукты, которые Россия выводит на международный рынок, и тут нет широкой почвы для филантропии, т.к. бюджет страны формируется за счет продажи углеводородных ресурсов.

Одним словом, уже чувствуются серьезные трещины в глубоких геополитических пластах России – Москве, наверное, придется пересмотреть и свой статус региональной державы, потому что ядерное оружие имеется даже у Северной Кореи, но последнюю никто за региональную, тем более, за сверхдержаву не принимает. Что касается Беларуси, Лукашенко заметным образом задержал ее развитие и в этом отношении помог России, хотя он это сделал в большей степени для собственной власти. Теперь поле для маневров сократилось, европейские страны лишили Лукашенко этой возможности.

В настоящее время Минск, как говорится, остался один на один с Москвой, и это значит, что Лукашенко больше не имеет сильной опоры – ни внутри, ни вне страны. Те люди, которые полагали, что их страна сохранит свою независимость при тесных отношениях с Россией, уже сомневаются в этом – даже этот сегмент белорусского общества намеревается перейти в другой политический лагерь.

Уже нет смысла особо приглашать их на акции протеста оппозиции, нет, они больше не ждут приглашения, сами присоединятся к акциям протеста оппозиции, потому что самая глубокая «трещина» возникла в сердцах людей…