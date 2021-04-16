Японский вице-премьер вновь заявил, что воду с «Фукусимы-1» можно пить

Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо вновь заявил в пятницу, что очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1» вполне можно пить.

«Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, — сказал он на пресс-конференции в Токио после заседания правительства. — Эту воду вполне можно пить, это понятно».

Вопросы к вице-премьеру на пресс-конференции по поводу чистоты воды, которую собираются слить в океан с АЭС «Фукусима-1», были связаны с острой критикой, которой подвергают это решение Токио в Китае и Южной Корее. 15 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге призвал японских политиков лично выпить эту воду, а также использовать ее для приготовления пищи и стирки одежды. По словам дипломата, только так можно убедить мир в безопасности намерений Токио. Сам Асо ранее лично говорил, что очищенную воду с АЭС вполне можно пить.(ТАСС)