Европейские дипломаты заявляют о прогрессе на последнем раунде переговоров по ядерной программе Ирана, передает AP.

Представитель ЕС Энрике Мора сообщил, что делегации из России, Китая, Германии, Франции, Великобритании, Ирана и США вернутся домой, чтобы проинформировать свои правительства о ходе переговоров, а затем снова встретятся в австрийской столице на следующей неделе.

«Я уверен, что в следующем раунде мы, наконец, заключим сделку», — сказал Мора. «Есть несколько политических вопросов (и) есть ряд технических вопросов, опять же довольно сложных, — добавил он. — Но я могу сказать, что их меньше, чем было неделю назад».

Другие европейские дипломаты, выступая на условиях анонимности, охарактеризовали переговоры в Вене как «интенсивные и продуктивные», но предупредили, что они станут более трудными, поскольку делегатам предстоит решить более сложные вопросы.

В оптимистическом ключе выступил и представитель Тегерана. Следующий этап переговоров по ядерной сделке в Вене может стать заключительным, заявил в четверг глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи.

«По логике, следующий раунд [переговоров] должен стать последним, — цитирует его агентство ISNA. — Мне кажется, что мы еще на некотором расстоянии от заключения соглашения, но, конечно, мы недалеки от этого». При этом он отметил, что «предсказать исход переговоров на 100% нельзя».

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил: «Мы ожидаем, что будет шестой раунд. Думаю, будут раунды и после этого. Факт состоит в том, что прогресс есть. В последнем раунде удалось сформулировать варианты, шаги, которые необходимо сделать Ирану для возвращения к своим обязательствам в рамках соглашения».

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Это предполагает снятие санкций Вашингтона с Тегерана, возвращение США в сделку и выполнение ядерных обязательств Ираном.

Представители стран — участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты продолжают работу над текстом будущей договоренности.

Неужели уже так близко решение? Если всё так, как говорят дипломаты, мы уже скоро увидим возрождение «ядерной сделки». Что это сулит Ирану и его соседям? По логике, должна будет последовать отмена всех значимых санкций, и открытие всех связей Ирана с окружающим миром.

Своим мнением на этот счет поделился с # исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Мне представляется, что информационный шум, который мы слышим в течение крайнего этапа переговорного процесса, мало что может дать нам с точки зрения оценки их результативности. С одной стороны, его участники крайне осторожны в оценках, трезво оценивая сложности, с которыми сталкиваются эксперты в условиях тотального недоверия друг друга, а с другой стороны — цена вопроса очень высока и сроки реально поджимают, особенно учитывая приближающиеся в Иране президентские выборы, где по прогнозам может победить ультраконсервативный политик.

Косвенно о прогрессе можно сделать вывод на основании заявлений иранской стороны, сделанных, правда, в стиле классической советской пропаганды времен «тотальной войны за мир». По крайнем мере, иранская пропаганда нацелена на подготовку общественного мнения к принятию решения о заключении сделки.

Также о приближении к успешному финалу можно судить по разговорам о возможном появлении иранской нефти на рынке и обсуждению реакции нефтедобывающих стран на это возможное событие. Естественно, о важности для Ирана возвращения к сделке можно также судить и по позиции, которую Тегеран занял в последнем обострении палестино-израильского конфликта, где проиранские прокси типа Хезболлы никак не отреагировали на войну в Газе, а иранское руководство ограничилось дежурными фразами о моральной поддержке.