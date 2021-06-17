Александр Лукашенко уже второй раз за последние дни озвучил заявление неприкрыто милитаристского толка.

Несколько дней назад глава Беларуси Александр Лукашенко призвал научить все население страны обращаться с огнестрельным оружием. По его мнению, «мир одурел, и война может вспыхнуть в любой момент», поэтому умение пользоваться оружием не будет лишним. Белорусский лидер предположил, что в противном случае гражданам придется «учиться в тяжелые времена на поле боя», передает Daily Storm.

«А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться, и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — заявил Лукашенко.

Руководитель страны уточнил, что навыки обращения с огнестрельным оружием есть у прошедших подготовку в вооруженных силах, но, по его мнению, к обучению нужно привлечь больше белорусов. Лукашенко добавил, что многие молодые люди не попадают в войска по призыву и не получают умения стрелять.

По мнению белорусского главы, гарантий, что война не начнется, не существует. «Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — добавил он.

А днем ранее Лукашенко вновь вернулся к этой теме. Глава Беларуси заявил, что каждый регион страны должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом он сказал на встрече по вопросам территориальной обороны, сообщает БелТА.

«К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей встречи — дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом», — пояснил Лукашенко.

Глава республики также подчеркнул важность обеспечения полной готовности органов управления территориальной обороной.

Что всё это значит? Он готовится к войне? Но с кем? Ожидает нападения, или сам собирается выступить против кого-то? А может за всей этой риторикой кроется нечто другое? Что и кому хочет продемонстрировать Лукашенко?

На эти вопросы # ответил известный белорусский политолог Валерий Карбалевич:

— Призывы президента Александра Лукашенко к готовности регионов к срочной мобилизации никак не связаны с противостоянием Беларуси какой-то внешней угрозе.

Заявления Лукашенко по территориальной обороне имеют исключительно внутриполитический смысл и внутриполитическую направленность. Это такой способ укрепления внутриполитического режима.

Подобные заявления напрямую соотносятся с используемой белорусским режимом модели «осажденной крепости»: вокруг враги, надо объединиться и мобилизоваться вокруг вождя. Процесс милитаризации общественной жизни, по логике властей, должен укрепить действующую власть.

Территориальная оборона — это своеобразная форма Вооруженных сил. А армия — это институт, основанный на насилии. И с помощью милитаризации и мобилизации общества, с помощью мобилизации большего количества людей в территориальную оборону они пытаются переломить ситуацию. Это выглядит как попытка с помощью военного государственного насилия обратить общество в свою пользу.

Ну вот люди не любят Лукашенко, но если их призвать в армию, поставить под контроль старших военачальников, тогда можно заставить любить Лукашенко. Именно такая логика присутствует в действиях Лукашенко по территориальной обороне. И к подобным вещам власть прибегает не в первый раз. Каждый раз, когда власть чувствовала угрозу, она апеллировала к территориальной обороне с тем, чтобы при помощи силы принудить общество защищать эту власть.

Чтобы поменять настроение общества в отношении власти, у нее нет других механизмов, кроме грубой силы, и власть даже не пытается искать такие механизмы.