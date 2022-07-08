Хоть и не постоянно, но все же с перерывами продолжаются обсуждения роли ООН в мировой политике и ее влияние на те или иные политические процессы.

Эти обсуждения теперь, т.е. особенно во время российско-украинской войны, весьма актуальны. Но главная проблема заключается в том, что после второй мировой войны мир изменился, а вот, ООН осталась прежней, и главная организация мира по сей день продолжается оставаться в плену реалий этой войны.

На сегодняшний день один из постоянных членов организации продолжает вести жестокую войну против соседнего суверенного государства. ООН же не только не может остановить эту войну, даже не может привести в действие свои известные статьи об агрессии.

Страны — члены НАТО оправдываются тем, что Украина не является членом Альянса и поэтому коллективная оборона на нее распространяется. Но Украина является членом ООН, в Уставе которой закреплены статьи об агрессии. Неужели этого недостаточно, чтобы страны Североатлантического Блока начали коллективную войну против России?

Нам азербайджанцам не стоит объяснять, что такое ООН. Мы почти тридцать лет ждали конкретных действий от этой организации. Но увы! Четыре резолюции ООН остались на бумаге. Минская Группа тридцать лет искала какие -то базовые принципы для урегулирования карабахского конфликта, но не «нашла». Хотя эти принципы были закреплены именно в тех резолюциях ООН!

Теперь мировые государства в ООН применяют санкции против России, некоторые даже требуют лишить Москву права голоса в ООН. Получится ли? Конечно же нет! Потому что в структуре организации нет такого механизма, т.к. ООН не Совет Европы, и еще раз заметим, что ООН продолжает оставаться в плену реалий второй мировой войны – бывшие страны – победители верховенствуют, даже господствуют при принятии тех или иных решений. Не раз был поднят вопрос об устранении подобной ситуации. Но увы…

Да, международное право всегда отличалось своим консерватизмом. В случае ООН — это особенно заметно. Реалии второй мировой войны стали своеобразным табу для стран- победителей. Несмотря на различные предложения никто не решается поднять вопрос о кардинальном изменении организации, потому что механизм постоянных членов действует как своеобразный фильтр.

Поэтому в случае Украины НАТО и ЕС более действенные механизмы. Конечно, ООН может принять какие-то решения, но они вряд ли будут иметь какое-то практическое значение. В лучшем случае, они будут иметь лишь политические результаты.

Абсурдность ситуации заключается в том, что в 21 – м веке без всяких серьезных причин ведется война против суверенного государства. Заявления Кремля беспочвенные. В Кремле говорили, что хотят остановить расширение НАТО. Но на этой неделе Альянс подписал протоколы членства с Швецией и Финляндией, максимум через год эти страны станут членами Блока. Выходит, что Москва начнет войну против этих государств? Говорили, что Украина вот-вот станет членом НАТО. Конечно, и на этот раз врали, потому что у НАТО в ближайшей перспективе таких планов не было. Тут просто, вспоминается известная строка басни Крылова: «у сильного всегда бессильный виноват».

Поэтому война против Украины продолжится, ООН же будет пассивно созерцать ее. На днях Москва полностью взяла Луганск, хотя украинцы назвали это простым маневром вооруженных сил Украины и заявили, что якобы уже в первые дни августа их армия начнет серьезные освободительные операции.

Ну что ж, как говорится, будем с нетерпением ждать. Просто очень хочется, чтобы и ООН внесла свой вклад в этот процесс…