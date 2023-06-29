Жозе Моуринью пропустит начало следующего сезона из-за дисквалификации.

Суд Федерации футбола Италии принял решение отстранить главного тренера «Ромы» на 10 дней с момента начала нового сезона Серии А.

Это наказание связано со словами тренера о судье Даниэле Киффи, который работал на матче римлян против «Монцы» (1:1).

Португальский специалист сказал: «Худший судья в моей карьере. У «Ромы» нет силы других клубов, чтобы сказать, что мы не хотим его видеть – это ужасно».

Моуринью также должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч евро, на эту же сумму оштрафована «Рома». (sports.ru)