Москва за одно, а Союз армян России — за другое

Армянская диаспора России на протяжении многих лет выступает с провокационных позиций в отношении Азербайджана, пытаясь подорвать азербайджано-российские связи. Особенно это ярко проявилось в течение 2020 года. Союз армян России (САР) делал многочисленные провокационные заявления, даже обвинял власти Азербайджана в организации протестов на российском Дальнем Востоке, а также намеревался отправить наемников в Карабах в ходе 44-дневной войны.

Не унимался САР и после подписания 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления САР, обвиняя власти Азербайджана якобы в уничтожении христианского наследия Карабаха. А на днях президент САР Ара Абрамян и лидер армянской партии «Альянс» Тигран Уриханян подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу САР и «Альянс» договорились «о реализации совместных проектов национальной, гуманитарной, социальной направленности, призванных укрепить связь между Арменией, Арцахом и Диаспорой». При этом отмечается, что совместные проекты среди прочего будут направлены и на решение нагорно-карабахского вопроса.

Как видим, САР, который является общественной российской организацией, активно вмешивается не только во внутреннюю, но и во внешнюю политику России и Армении.

Несмотря на неоднократные заявления руководства России о том, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, САР стремится укрепить связи Армении с остатками сепаратистского режима. Тем самым САР усиливает позиции карабахских сепаратистов. Вдобавок партия «Альянс» выступает за создание союзного государства между Арменией и Россией. Не означает ли это, что САР втягивает Россию в нагорно-карабахский конфликт на стороне Армении?

Карабахские сепаратисты, прикрываясь фактом нахождения в Ханкенди российского миротворческого контингента, и так пытаются выдвигать какие-то условия властям Азербайджана. Теперь к этому процессу подключается армянская диаспора России.

Примечательно, что все это происходит на фоне молчания азербайджанской диаспоры России. Недавно в соцсетях была распространена информация о том, что во дворе армянской церкви в Самаре находится памятник в честь армянских оккупантов, погибших в Карабахе. Этот памятник был открыт 9 мая 2010 года, однако в тот момент местные организации азербайджанской диаспоры не отреагировали на эту провокацию. И продолжают молчать до сих пор. А тем временем армянская диаспора продолжает свою подрывную деятельность против Азербайджана…