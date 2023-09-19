Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано протестующими, диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер.

Об этом сообщает ТАСС.

Было отмечено, что посольство направило ноту в Министерство иностранных дел Армении для принятия мер.

Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами, поэтому сотрудники посольства не могут покинуть здание.

«Здание посольства заблокировано. У главного входа в здание много демонстрантов. Задний вход также закрыт, но неясно, сколько людей находится с этой стороны», — сказал собеседник агентства в посольстве.