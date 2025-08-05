Временный поверенный в делах Польши Кшиштоф Оянна был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена официальная нота.

Как передает BELTA, об этом информирует Министерство иностранных дел Беларуси.

Дипломату было предъявлено предупреждение по поводу недопустимости массовой протестной акции против Беларуси, запланированной на 9–10 августа в Варшаве.

Отмечается, что проведение таких мероприятий серьёзно препятствует формированию нормальных отношений и диалога между двумя странами.