Возникает стойкое впечатление, что российская внешняя политика проходит через полосу неудач. Причем случились они в относительно небольшой промежуток времени, и это еще больше разозлило обитателей московских коридоров власти.

В такой обстановке по всей вероятности было принято решение еще больше накалить обстановку по нескольким направлениям.

К довольно крупной московской неудаче следует отнести разговор в режиме on-line президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Для российского руководства очень неприятен, во-первых, сам факт такого разговора и, во-вторых, наметившееся некоторое смягчение в отношениях Пекина и Вашингтона. Путину явно нет места между двумя гигантами, которые пытаются решить свои проблемы и неизвестно за чей счет.

В Кремле явно хотели бы дальнейшего обострения китайско-американских отношений. Только в таком случае появляется хотя бы эфемерный шанс, что Москву вообще о чем-либо спросят. Теперь об этом даже мечтать не приходится.

Куда ни кинь, всюду клин. На границе Польши и стран Балтии с Беларусью искусственный кризис с мигрантами ничего существенного не принес. Даже в переговорах с Меркель Лукашенко не удалось добиться ни признания своей легитимности, ни даже обещания снятия санкций. Единственно, что удалось пока — откладывания их введения для более точных формулировок.

Так или иначе, но белорусскому деятелю пришлось пойти на некоторую разрядку и отвести некоторое количество мигрантов от границы. К тому же, Ирак уже посылает самолеты за частью своих граждан, застрявших на белорусско-польской границе.

Расчет на то, что Европа испугается и согласится на условия Минска и стоящей за ним Москвы, не оправдались. Надо сказать, что изначальный расчет на продавливание мигрантов в Европу был ошибочным. Не повезло в этом отношении с соседями. Польша и страны Балтии слишком хорошо из своей собственной истории знают, чем кончается потворство агрессорам. Возможно, что какая-то другая страна и согласилась бы на выдвигаемые условия, которые сродни капитуляции, но только не Польша, Литва и Латвия. Именно их непреклонная позиция в отстаивании неприкосновенности своих границ и свела на нет все построение кризиса. И разговоры с Меркель ничего не дали. В том числе и признания легитимности Лукашенко, на которое он так надеялся и с таким упорством требовал.

Вторым направлением напряженности стал Южный Кавказ. Представляется не случайным, а вполне закономерным, что по мере выдыхания кризиса с мигрантами на границах Литвы и Польши начались перестрелки, переросшие в боестолкновения между Азербайджаном и Арменией.

Можно, конечно, предполагать провокацию со стороны Еревана с последующими душераздирающими призывами к России спасти и защитить. Похоже, что какой-то отклик в Москве они бы и нашли, по крайней мере, дипломатический.

Дело даже не в попытке Еревана чего-то добиться. Скорее всего, в Москве таким образом отреагировали на еще одну неприятность. На саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Стамбуле была принята декларация «Видение тюркского мира до 2040 года». В документе говорится об общей тюркской идентичности как «источнике культурного богатства». На этом же саммите ССТГ был переименован в Организацию тюркских государств. Как сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «Нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей».

Налицо явное усиление влияния Турции не только на Южном Кавказе, что еще раз было подтверждено безусловной поддержкой Баку со стороны Анкары в очередном обострении с Арменией, но и существенное продвижение в направлении Центральной Азии. Даже вечно избегающий каких-либо международных организаций Туркменистан проявил интерес к своему сотрудничеству с Организацией тюркских государств. На фоне событий в Афганистане ничего хорошего Москва с этого направления не ожидает. Вот и начался такой себе асимметричный ответ на границе Азербайджана и Армении.

Провал на третьем направлении — украинском — окончательно довел Кремль до состояния истерики. С конца сентября началась очередная концентрация российских войск на украинской границе. Весной такое уже было, но тогда Байден звонил Путину и даже согласился с ним встретиться. Напряженность несколько улеглась.

Однако для Москвы мало что изменилось. Санкционное давление не только не уменьшилось, есть все основания полагать, что в начале будущего года оно еще больше усилится.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в США военно-техническое сотрудничество укрепилось, поставки вооружений для украинской армии расширяются. Недавно в ходе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтон была подписана Хартия о стратегическом партнерстве Вашингтона и Киева. В Москве криво улыбались и утверждали, что это ни к чему не обязывающий документ, но последующие события показали, что это совсем не так. В этом документе, как говорится, черным по белому написано, что Россия совершила агрессию и захватила часть украинской территории. США не признают и никогда не признают такой захват и будут поддерживать территориальную целостность Украины всеми средствами.

Концентрация российских войск на украинских границах вызвала совершенно не такую реакцию, на которую в Кремле рассчитывали. Байден не согласился на встречу или даже разговор с Путиным, хотя в Москве всякий раз утверждали, что такая подготовка ведется. В Вашингтоне только недоуменно пожимали плечами.

И разговор состоялся. Только между Байденом и Си Цзиньпином и это очень сильный удар по планам Путина. Американский президент явно показывает, что у него есть более важные собеседники.

Продолжение концентрации войск вызвало характерную реакцию Лондона. Некоторые части британского спецназа и других подразделений получили приказ быть готовыми к переброске в Украину. Тем самым Москву предупреждают, что в случае агрессии против Киева российские войска имеют все шансы столкнуться с британскими с соответствующими последствиями. Более того, Великобритания увеличивает свое военно-техническое сотрудничество с Украиной в сфере строительства ее военно-морских сил и баз на Черном и Азовском морях. В российской прессе не скрывают своей тревоги по этому поводу. По всему выходит, что и дальше пиратствовать в Азовском море Москве уже не дадут.

И наконец. На встрече в Париже министров иностранных дел и обороны Франции и России Лавров и Шойгу были четко предупреждены о самых тяжелых последствиях даже попыток нарушить территориальную целостность Украины. Вкупе с недавней встречей министров иностранных дел Германии, Франции и Украины обозначилась единая позиция в отношении так называемого нормандского формата. В Париже все чаще стали называть Россию агрессором и ответственной за положение на Донбассе.

Московская истерика получила свое материальное выражение. Только этим можно объяснить беспрецедентный шаг российской дипломатии. На сайте Министерства иностранных дел опубликована переписка министров России, Германии и Франции по вопросу организации встречи в нормандском формате. И как с Москвой можно вести хоть какие-то переговоры и переписку, если там не соблюдают общепризнанных дипломатических норм.

Как сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, «Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками».

Сосед Украине, Азербайджану, Польше и странам Балтии достался еще тот. К сожалению, их не выбирают.