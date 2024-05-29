В преддверии праздника Гурбан традиционно подрастают цены на жертвенный скот. Новая волна подорожания накрывает рынок в ожидании спроса, цены на жертвенный скот повышаются и это в целом повлияет на средний прайс по рынку. Торговцы и специалисты этой сферы не ожидают последующего понижения, поэтому нынешний ценовой всплеск зафиксирует новое скрытое и явное удорожание.

Оптовые рынки страны готовятся встретить этот Гурбан с новыми ценами. Уже сейчас эти точки продаж принялись скупать жертвенный скот, комментирует ситуацию для # экономист Акиф Насирли. По его словам, стоимость баранины в опте поднялась под 25 манатов за килограмм. Что касается мяса крупнорогатого скота, особого влияния в этом сегменте А. Насирли не предвидит. «Такое мясо обычно покупают не для жертвоприношений, — комментирует он. – Не располагающие возможностью жертвоприношений покупатели берут говядину в количестве 3 – 5 кг, и поэтому серьезного повышения спроса и цен на продукт не предвидится. И, все же, Гурбан подстегнет средний прайс и в этом сегменте рынка».

Восхождение цен притормозит жаркий сезон, полагает он, поскольку летом стоимость мяса стремится к снижению. Сдерживает цены традиционный для этого времени года низкий спрос – зимой потребление растет, но в сезон дешевых фруктов и овощей условная потребительская корзина тяготеет к продуктам летнего рациона. Поэтому обстоятельство возрастающего к исламскому празднику жертвоприношений потребительского спроса компенсирует не менее выраженный сезонный фактор. Однако, не следует сбрасывать со счетов и нарастающий дефицит крупного и мелкорогатого скота на внутреннем рынке Азербайджана.

«На местном рынке наблюдается устойчивая тенденция превышающего предложение спроса, — делится он. – Определенное влияние на баланс потребительского спроса и предложения влияют и ситуация с импортом мяса в живом весе из Грузии. С начала года баранина подросла на 1 – 2 маната. Ягнятину предлагают за 22 – 25 манатов, а мясо взрослого животного стоит на рынках страны 18 – 19 манатов. Цены на мясо старых животных ниже – 12 – 15 манатов».

Предпраздничный спрос специалисты называют поводом к повышению цен, а причины подорожания кроются глубже – они в падении местного производства. Экономист А. Насирли ссылается на растущую привязку к импорту и уменьшение поголовья скота:

«Земли фермеров, занимавшихся животноводством, а главное, площади, которые они используют для производства кормов, были у сельчан отобраны в 2015 году в рамках правительственной кампании по разведению хлопка. Эти земельные угодья засеяли технической культурой. В результате опустели фермы, поскольку находящиеся в муниципальной и государственной собственности поля, где выращивались люцерна, кукуруза и другие кормовые культуры, пошли под хлопок и зерно. Кормовая база, понятное дело, сильно ослабла. Сельчане, занимавшиеся животноводством, вынуждены были ежегодно сокращать свои хозяйства», — рассказывает он.

«Все мы помним, как аккурат после этого, в 2016-2017 годах, мясо на прилавках принялось дешеветь, — уточняет он. — Специалисты отрасли предупреждали, что после падения цен наступит дефицит и резкое подорожание. Ведь тогда фермеры вынужденно продавали скот, поэтому на рынках выросло предложение и пошли на снижение цены. Однако после наступил ожидаемый ценовой взлет, поскольку сократилось поголовье и производство. Пик цен пришелся на прошлый год и главное тому свидетельство небывалое до этого летнее подорожание».

Рост цен на мясных прилавках сопровождается не менее стремительным падением качества. Особенно тревожно обстоит ситуация с говядиной, утверждают покупатели. Продукт непонятного происхождения и сомнительного качества заполонил прилавки. Купить телятину и ягнятину, особенно на периферии столицы, становится все сложнее – заверениям продавцов, что они продают мясо молодых животных, большинство покупателей уже не верит. Скрытое подорожание продолжается вперемежку с явным повышением ценника.