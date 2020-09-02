«Москва отдает себе отчет в том, что Баку может это сделать…» — Расим Мусабеков об антиазербайджанской провокации в «Независимой газете»

Вчера российское издание «Независимая газета» со ссылкой на ряд Telegram-каналов, освещающих конфликтные события в мире, опубликовало статью, где говорилось о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований «Султан Мурад», Свободной Сирийской армии и «Хамзат».

«Источники «НГ» утверждают, что информация проверяется и скорее всего она соответствует действительности. На днях в Баку прошла акция протеста, участники которой призывали Турцию «спасти Азербайджан от армян и русских». Они, размахивая флагами Турции, требовали от властей «разместить турецкую военную базу и взять реванш за июльские бои на армяно-азербайджанской границе», — говорилось в статье.

Азербайджан отреагировал на данную публикацию на уровне и пресс-секретарей МО и МИД, и официальным заявлением внешнеполитического ведомства, опровергающим опубликованную в этом материале информацию.

Комментируя «Зеркало» данную статью, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, сказал, что «Независимая газета» в последнее время часто выступает в качестве армянского агитпропа.

«Такими материалами они готовят информационное оправдание российского военного вмешательства на стороне Армении. Что касается военной базы, то в нашей Конституции нет никаких ограничений на военные базы третьих стран. Конституция также не обязывает нас иметь постоянный нейтралитет», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что во внешнеполитической доктрине Азербайджана, говорится о том, что в мирное время АР военные базы третьих стран на своей территории не размещает.

«Также наша страна является членом организации Движения неприсоединения, что еще раз подтверждает наш безблоковый характер, но это не абсолютное ограничение. Есть страны — члены этой организации, которые имеют базы на своих территориях и даже заключили своего рода военные союзы», — отметил он.

Мусабеков также не исключил, что, если будет усиливаться давление со стороны Армении и ее покровителя, представляющее опасность для нашего государства, на территории Азербайджана будет развернута в первую очередь военно-воздушная база Турции.

«Она бы взяла на себя прикрытие с воздуха наших стратегических коммуникаций, в первую очередь тех, по которым звучат угрожающие заявления из Армении. Надо иметь в виду, что Россия держит военно-воздушные силы в Армении и всякие «Искандеры», а сегодня стоит вопрос о том, что она фактически бесплатно собирается оснастить Армению самолетами СУ-30.

Я думаю, на этом фоне у нас вариантов два: либо оснастить азербайджанскую армию современными самолетами, что является дорогостоящим вариантом, либо же в той же самой Гяндже, на территории существующей военной базы со времен СССР позволить разместить самолеты военно-воздушных сил Турции. Это можно сделать при необходимости. Я считаю, что Москва отдает себе отчет в том, что Баку может это сделать достаточно быстро», — подчеркнул он.

По поводу военно-воздушной базы в Нахчыване, о которой говорится в статье «Независимой газеты», Мусабеков отметил, что размещать турецкую военную базу в Нахчыване не имеет смысла. Элементарно потому, что Турция находится рядом, и вся ее авиация, базируясь на собственной территории, в состоянии прикрыть Нахчыван с воздуха.

«Это наше собственное решение, какие военные базы допускать, а какие нет. Повторюсь, у нас нет никаких международных обязательств или конституционных ограничений в этом вопросе. Мы можем разместить турецкие базы, как только в этом появится геополитическая необходимость», — резюмировал он.

P.S. Подобные провокационные статьи в российских СМИ всплывают время от времени. Впервые информация о том, что в Азербайджане могут появиться сирийские боевики, были опубликованы в июле месяце на фоне Товузских событий. Причем утверждалось, что набор велся из турецких проксисил, боевиков СНА (сирийской национальной армии). Первоисточниками этой информации были три издания, одно из которых является подконтрольным Башару Асаду, другие же два — курдские СМИ, которые также связаны с теми или иными спецслужбами.

Данный фейк появился неспроста. По сути, армянские и российские спецслужбы пользуются им для того, чтобы обвинить Азербайджан в привлечении террористов, что, как они считают, может легитимировать их право воевать с Азербайджаном.

Напомним, что в 2016 году на фоне «четырехдневной войны» в апреле месяце, российские СМИ, подконтрольные Маргарите Симонян и Араму Габреилянову, а именно lifenews, делали похожие вбросы, в которых говорилось о том, что, якобы, в рядах вооруженных сил Азербайджана воевали боевики запрещенного ИГ…