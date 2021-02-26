Москва не видит рисков срыва договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит риска срывов договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении.

«Нет, пока все реализуется», — ответил он на вопрос журналистов. Пресс-секретарь добавил, что несмотря на волнения в Армении важно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян. (gazeta.ru)