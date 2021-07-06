Весьма любопытно выглядит начавшийся не так давно процесс обмена армянских пленных на карты заминированных территорий Азербайджана.

На днях случился уже второй такой размен, первый был в начале июня. Причем тот обмен произошел по инициативе США и ЕС при посредничестве Грузии. А вот нынешний – это уже явный ход России, которая, видимо, с ревностью и беспокойством отнеслась к активности Запада в этом вопросе, и решила сделать не менее эффектный ход.

В результате, командующий миротворческим контингентом РФ в Карабахе генерал Мурадов привез в Баку карты минных полей сразу двух освобожденных районов, за что получил и увез в Ереван 15 пленных армян.

В Азербайджане еще остаются в заключении арестованные за те же деяния армяне. И по еще 4 освобожденным районам не получены карты заминированных участков. Так что же дальше? Игра продолжится? Так и будем меняться «по кусочкам»? В чем тут смысл вообще? В конце концов, у Москвы достаточно рычагов влияния на Ереван, чтобы заставить его выдать карты разом – ведь это вроде бы должно соответствовать интересам России, которая даже ввела своих миротворцев в Карабах. Как же можно охарактеризовать происходящее?

На эти вопросы # отвечают известные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе:

— У России, безусловно, есть рычаги влияния как для того, чтобы заставить отдать все карты заминированных территорий, так и для возвращения всех пленных армян. Но России никогда не было выгодно разрешение споров между Азербайджаном и Арменией, поэтому Кремль, как мог подогревал конфликт, чтобы сохранять возможности влияния на обе страны, а также — элемент торгов с Турцией.

Кремлю выгодно держать в кармане свои инструменты влияния на страны, чтобы достать их в нужный момент и на что-то разменять или использовать для давления. Сейчас Москве пришлось один такой инструмент использовать из-за того, что США сделали ход, демонстрирующий возвращение в региональную политику. Но Запад далеко, а Россия — близко. У Запада нет такого количества грехов перед регионом, как у России, так что Москве нужно делать гораздо более весомые шаги, чтобы ее репутация не была окончательно уничтожена.

В Армении сейчас все понимают, что Россия предала Ереван, делала эта всегда и продолжит в том же духе. Да, давление и влияние велико, но понимание от этого меньше не становится. В Азербайджане теперь стоят российские солдаты, причем не имея даже четкого мандата, что не может радовать Баку. Так что, Москва могла бы разом обменять все карты на всех пленных и сдвинуть вопрос открытия коммуникаций. Но, как мы видим, держать козырь в рукаве для Кремля важнее, даже чем продвинуть свое же соглашение, в результате имплементации которого Кремль получит еще больший контроль над регионом, распространив влияние на региональные коммуникации.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента АР:

— Что касается карт и военнопленных, то процесс может продолжиться. Будут и другие достоверные карты — в обмен армяне получат своих военнопленных, которые вторглись на территорию Азербайджана в нарушение Трехстороннего заявления после объявленного перемирия, то есть после 10 ноября.

Те, кто не совершили военных преступлений и получили незначительный срок наказания, будут переданы Армении. Преступники с тяжелыми статьями обвинения будут сидеть в тюрьме. Их освобождение будет возможно лишь через процедуру помилования президентом, как результат подписания сторонами мирного договора.

И это не игра, а серьезный политический процесс. Шаги навстречу друг другу должны делаться обоюдно. Доверие между сторонами пока отсутствует и поэтому они используют посреднические услуги, и размены проводятся осторожно и пропорционально. Пока все продолжится в этом режиме.