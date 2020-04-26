Москва и Пекин распространяют фейки о коронавирусе

По данным ЕС, власти РФ и Китая продолжают распространять вводящую в заблуждение или ложную информацию и во время пандемии коронавируса. Несмотря на потенциально серьезные последствия для здоровья людей, официальные и поддерживаемые государством источники разных стран, включая Россию и — в меньшей степени — КНР, по-прежнему занимаются распространением большого количества теорий заговора и дезинформации, говорится в отчете дипломатической службой Евросоюза (EEAS).

Как выяснила входящая в структуру EEAS рабочая группа по стратегическим коммуникациям «Восток» (East StratCom), данные страны ведут кампании по дезинформации в ЕС и соседних регионах через контролируемые ими СМИ и соцсети. Поддерживаемая Кремлем ложная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 распространяется среди пользователей Facebook и других социальных сетей, несмотря на то, что она противоречит данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечается далее.

При этом, по данным Брюсселя, близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ преследуют две цели. Во-первых, они направлены на то, чтобы подорвать действия европейских стран по борьбе с коронавирусом. Кроме того, они намеренно вносят путаницу в данные о возможных источниках и последствиях коронавируса, отмечается в отчете.

Помимо России и Китая, источниками дезинформации о коронавирусе являются Сирия и Иран, указывается далее. В своем заявлении ведомство сослалось на анализ данных за период с 2 по 22 апреля. (DW)