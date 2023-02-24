Россия создает условия для военных провокаций под чужим флагом на границе Черниговской области Украины и в Приднестровье, чтобы втянуть Беларусь в войну и отвлечь украинские силы от восточного направления, пишет Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке.

Накануне украинская разведка зафиксировала рядом с границей Черниговской области передвижение российской военной техникой без опознавательных знаков. Колонну сопровождал личный состав в форме, похожей на украинскую.

Целью таких перемещений российских войск вдоль границы может быть обвинение Киева в нарушении территориальной целостности Беларуси, следует из сообщения оперативного командования «Север» ВСУ.

Как полагают военные эксперты, Россия может пытаться таким образом втянуть белорусскую армию в войну с Украиной. Они напоминают слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который на прошлой неделе заявил, что Минск вступит в войну только в случае нападения со стороны Киева.

Несмотря на это, вступление Беларуси в войну или нападение России на северные регионы Украины все еще выглядит маловероятным, отмечают аналитики ISW. Поэтому российская армия может использовать подобные акции, чтобы вынудить Киев держать значительное число армейских соединений на севере и ослабить оборону на востоке страны во время наступления России.

Также Москва создает условия для проведения операции под чужим флагом в Приднестровье, пишут эксперты ISW. 23 февраля Минобороны РФ дважды предупредило о «вторжении» украинских сил в непризнанную республику под видом российской армии. Российский МИД, в свою очередь, предупредил – действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в Приднестровье будут рассматривать как нападение на Россию.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует», – отметили в МИДе.

В Минобороны Молдовы назвали утверждения российского военного ведомства «скорее элементом психологической операции, чем реальными намерениями». Президент Молдовы Майа Санду заявила, что «некоторые хотят, чтобы наша страна пала, и чтобы в Кишиневе установилось марионеточное правительство, служащее интересам Кремля».

По мнению аналитиков ISW, российское Минобороны стремится исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о планах Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове, которое он сделал 13 февраля. (moscowtimes.ru)