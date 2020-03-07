Московский переговорный марафон завершился. Что дальше?

Несмотря на серьезное военное обострение в Сирии и несколько панические прогнозы относительно возможности полномасштабной войны между Россией и Турцией стороны вроде бы договорились.

Аналогия с марафоном вполне уместна. Более шести часов переговоров, в том числе трех часов президентов без делегаций говорит о том, что дело шло крайне туго. По крайней мере, министры иностранных дел и обороны ни до чего конкретного договориться не смогли. Присутствие на встрече турецкого министра финансов показывает, что козырными для сторон были не только военные, но и финансово-экономические проблемы.

В российской прессе любят повторять, что Турция сильно зависит от российского рынка и это показали события 2015-2016 гг., когда Москва наложила эмбарго на турецкие товары. Подсчитывались турецкие убытки от прекращения туризма, сгнивших и раздавленных помидоров и т.д., но замалчивались очень большие проблемы собственной промышленности. Ничего не писали о том, что вынужден был свернуть производство КАМАЗ, так как прекратились поставки ряда комплектующих из Турции. Существенно сократил производство ВАЗ по то же причине. Российская легкая промышленность также практически остановилась, так как прекратились поставки материалов и фурнитуры из Турции. Тогда турецкие фрукты и овощи заменили такими товарами из Китая и частично из Ирана. Сейчас из-за коронавируса это сделать невозможно.

Характерно, что боевой пыл российских пропагандистов по сирийской проблематике резко угас. По мере ударов турецких войск и больших боевых потерь асадовского воинства, а возможно и иранцев, о боевиках Хезболлы не говорим, их просто бросили на произвол судьбы, в Москве поняли, что в Анкаре настроены серьезно и воевать с таким противником не просто себе дороже, но весьма чревато.

Отсюда страстное желание договориться с турецким лидером, конечно, без потери лица и учетом российских интересов. При всем желании Кремля закрепиться в Сирии, а в дальнейшем и в Ливии, в геополитической стратегии Москвы главной целью остается Европа. Сначала Украина, Беларусь, Молдова, а потом государства Балтии, Польша, страны Восточной Европы и, конечно, Балканы. Именно в это время под прикрытием религиозного фактора развертывается операция по дестабилизации Черногории и Северной Македонии.

В первой уже три месяца идут митинги и демонстрации против принятого закона о регистрации религиозных общин и их имущества. Каждому участнику антиправительственного мероприятия выплачивают в день по €70, а если приводит детей, то получает €100. Можно оценить в какую копеечку Москве и частично Белграду обходятся такие протесты, но там как видится, за ценой не постоят.

В силу этого важнейшего геополитического фактора Кремлю было очень важно договориться с Эрдоганом о деэскалации в Идлибе. Для реализации европейских планов необходимо спокойствие на южном фланге. Планировалось договориться о возможности мигрантам двинуться в Европу и тем самым усилить там хаос, чтобы в соответствующих столицах было просто не до агрессивных действий России.

В Москве не зря нервничают. В Бельгии стартовали военные учения НАТО Defender Europe 2020 (Защитник Европы 2020). В частности, на них будет отрабатываться ускоренная переброска большого контингента американских войск и техники. Таких учений в Европе не было уже несколько десятилетий. И даже верный союзник Беларусь проводит учения «Зимний партизан» с участием британских морских пехотинцев.

Все это заставляет Москву так или иначе найти modus vivendi (образ существования — лат.) с Турцией и вроде бы подсказывает реальный modus operandi (образ поведения — лат.). Проблема в том, что найти правильный образ действий и условия существования с таким своенравным и сильным партнером, который быстро может стать открытым врагом, очень сложно. Что и показали московские переговоры, несмотря на их продолжительность.

По большому счету удалось договориться о немногом. Прекращение огня напрашивалось само собой, как необходимое условие вообще каких-либо переговоров. Совместное патрулирование на стратегической дороге М4 важно само по себе, как элемент прекращения огня, но это обстоятельство технического порядка. Отсюда вывод — ни до чего существенного договориться не удалось. Стороны остались на своих позициях и это первая мина, которая может взорваться в любой момент.

Следующее важнейшее обстоятельство. Прекращение огня или перемирие ни в коем случае не устраивает Асада и его иранских кураторов. Еще накануне московских переговоров сирийский президент дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». Он в нем четко указал на продолжение военных действий в Идлибе. По их завершении, надо полагать победой его воинства и установлением контроля над территорией провинции, он займется сирийскими восточными провинциями, контролируемыми сейчас курдами под опекой американцев.

Другими словами, Асад дал ясно понять, что о чем бы не договорились в Москве на него, не распространяется и никак не связывает. Это мина не менее бризантная, чем первая. Собственно, именно правительственные сирийские войска своим наступлением в Идлибе фактически вызвали ответные действия Турции. Из текстов московских договоренностей не ясно кто будет Асада держать в узде. По умолчанию предполагается, что это Москва. Однако не очень понятно, есть ли у Кремля такие возможности и, самое главное, желание.

Добавим, что за пределами результатов встречи Эрдоган-Путин остался Иран. Навряд ли в Тегеране сильно обрадовались своему исключению из важного переговорного процесса. Сейчас, когда внутреннее положение Ирана очень сложное, публичное и демонстративное исключение его из сирийского кейса аятоллы не оставят без последствий. Восток, как известно, дело тонкое, а символы там имеют очень большое значение. Для Ирана особенно.

Становым хребтом армии Асада являются иранцы. Их там несколько десятков тысяч и не для того они ведут войну в полях, чтобы ими так грубо и демонстративно пренебрегали. Фактически астанинский и сочинский треугольники распались, а свобода рук Тегерана, как и Дамаска, ставят под очень большое сомнение выполнение московских договоренностей.

В Москве твердо рассчитывали, что поток мигрантов от продолжения военных действий захлестнет Европу. Первым ударом по таким планам и представлениям стала решимость предотвратить нарушение границ ЕС и их укрепление. Болгарские пограничники и полицейские действовали достаточно жестко и к тому же в инженерном отношении подготовили границы к противостоянию их нарушению. С Грецией сложнее, но вопрос так или иначе решается. Оказалось, что ленивая и разнеженная по московским представлениям Европа способна достаточно адекватно и оперативно действовать. Кстати, Эрдоган тоже получил ответ на свои угрозы открыть поток мигрантов. Шантаж провалился и планы придется поменять.

Связаны ли эти события или так просто совпало, но послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России и московские разговоры, что Европа спит и видит, как санкции отменить в очередной раз оказались мыльным и лопнувшим пузырем.

Поддержание status quo в Сирии не входит в планы практически ни одной из сторон. В большей или меньшей степени. Отсюда следует, что договоренности в Москве будут действовать до первого поворота в сирийской ситуации. То, что он случится, и в ближайшее время совершенно ясно. Турции следует готовиться к новой фазе противостояния, а за ней к новым переговорам о прекращении огня. И так в обозримой перспективе.