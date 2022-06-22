Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 280, число пострадавших превысило 600.

***10:29

В результате мощного землетрясения в в афганской провинции Пактика погибли 255 человек, еще 65 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки на глубине 30 км, эпицентр располагался в 42 км на юго-запад от города Хост, где проживает до 100 тыс. человек. Уточняется, что сейсмологи заявили о магнитуде 5,8.

Их коллеги из Геологической службы Соединенных Штатов дали другую оценку — магнитуда 6,1, глубина землетрясения — 51 км.

Позднее стали появляться первые данные о погибших и пострадавших — изначально сообщалось, что в районе землетрясения погибли не менее 50 человек, при этом еще 65 человек пострадали. После этого, сотрудники Красного Полумесяца уточнили, что число жертв превысило первоначальные данные.

«По предварительной информации <…>, в районе Гиян в Пактике погибло 100 человек, а в афганской деревне Дубаи района Спера в провинции Хост эксгумировано 20 тел. Наши группы прибыли в район Гиян», — рассказал глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери.