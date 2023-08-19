Московской городской суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации «Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова», известной как Сахаровский центр.

Главной претензией ведомства было то, что организация проводила мероприятия за пределами региона регистрации — Москвы. Всего Минюст зафиксировал девять таких случаев. Так, в иске говорилось, что в 2021 году центр организовал передвижную выставку «Андрей Сахаров — человек-эпоха» в Твери, Йошкар-Оле, Рязани и других городах России, а также проводил обучающие тренинги в Ханты-Мансийске в рамках празднования 100-летия академика.

Кроме того, Сахаровскому центру вменили публикации видео на сайте и YouTube без указания статуса «иноагента», а также то, что учредительные документы организации не соответствовали действующему законодательству — в частности, исполнительный директор не был ее членом.

Все это Минюст назвал «систематическими грубыми и неустранимыми нарушениями». Проверка Сахаровского центра проводилась по требованию депутата Госдумы Андрея Лугового.

Адвокат Марина Кольцова обратила внимание суда, что ранее Минюст трижды проверял организацию и никаких претензий не предъявлял, хотя формат работы был точно таким же. «Это безжалостный формализм, который к реальной жизни отношения не имеет. Мы живем в эпоху интернета, и деятельностью в одном регионе ни одна организация сегодня не ограничивается», — отметила она.

В итоге, пробыв в совещательной комнате пять минут, судья Вячеслав Полыга удовлетворил иск Минюста. Адвокаты намерены обжаловать решение.

Сахаровский центр был создан в 1996 году по инициативе жены академика Елены Боннэр и его бывших коллег и друзей. Своей миссией он называет сохранение и развитие наследия академика Сахарова, формирование исторической памяти о советском тоталитаризме и сопротивлении несвободе, продвижение ценностей демократии и прав человека.

В январе этого года правительство Москвы расторгло безвозмездный договор аренды помещений Сахаровского центра, действовавший больше 20 лет. Поводом стало ужесточение законодательства об «иностранных агентах»: в соответствии с недавно принятыми поправками организации с таким статусом не могут получать господдержку. В сам реестр Сахаровский центр внесли еще в 2014 году.

В январе 2023 года Генпрокуратура также признала «нежелательной» организацией американский фонд Андрея Сахарова (Andrei Sakharov Foundation).

Ранее Мосгорсуд ликвидировал по иску Минюста другую старейшую российскую правозащитную организацию — Московскую Хельсинскую группу. Претензии ведомства были аналогичными.