Момент истины в отношениях Баку и Москвы

В отношениях Азербайджана и России настал момент истины, таким мнением поделился с # политолог Эльдар Намазов, комментируя итоги визита министра обороны России, Сергея Шойгу в Баку.

«Сейчас мы переживаем очень важный период в определении дальнейшего развития азербайджано-российских отношений. Как в контексте карабахского конфликта, так и в более широком плане. Естественно, что участие на открытии военных игр, это формальная причина, параллельно этому 26 августа состоится также и визит нового главы МИД в Россию, где он будет встречаться с Лавровым», — сказал он.

По его словам, все эти события связаны с очень важными логическими цепочками.

«Основной фактор тут – это телефонный разговор, который недавно состоялся между Ильхамом Алиевым и Путиным. Если мы помним, то азербайджанская сторона очень подробно изложила свое отношение к этим переговорам, и стало ясно, что президент Азербайджана поставил весьма серьезные вопросы перед президентом России в связи с поставками оружия в Армению, которые имели место во время товузких событий. Тогда глава государства отметил, что азербайджанская общественность ждет ответы на эти вопросы. Ссылка на общество означает, что данный вопрос вызвал резонанс, и в связи с этим у Азербайджана есть внутренний консенсус, и власть, и оппозиция, и гражданское общество требуют ответы на эти вопросы», — добавил эксперт.

По его словам, переговоры между сторонами затронули очень широкий комплекс вопросов.

Аналитик считает, что визит Шойгу в Баку – это дипломатический ход.

«Заметим «Кубок моря» не впервые проводится в Баку и никогда сам министр обороны России не принимал участие на этом мероприятии, поэтому данный визит является поводом. Стороны фактически обсудили самые неприятные вопросы между странами в преддверии визита Джейхуна Байрамова в Москву. Это делается для того, чтобы начать переговоры с чистого листа, именно поэтому за сутки до этого визита приехал в Баку Шойгу. Потому что, по сути, эти поставки вооружений шли по линии министерства обороны России и в этом есть логика, но главной целью было снятие данного вопроса с повестки дня», — подчеркнул он.

По мнению Намазова, все это показывает, что Москва переговорам с Баку придает очень важное значение.

«Иначе не принималось бы решение отправки Шойгу в Баку за день до начала политических переговоров между главами МИД. Беспокойство российской стороны имеет место быть, потому что после телефонного разговора между странами настал момент истины, от переговоров в Баку и в Москве будет зависеть ход развития двухсторонних отношений и вопросы урегулирования карабахского конфликта, а также геополитического баланса сил в регионе», — сказал он.

Аналитик также добавил, что переговоры между Азербайджаном и Турцией — и по линии министерств обороны, и по линии МИД были связаны с армянской агрессией в Товузе и мерам, которые предотвратили бы в будущем подобные действия.

«Поэтому в эти предстоящие дни переговоры с Россией очень важны – настал момент истины, и от результатов этих переговоров будет зависеть дальнейший геополитический баланс сил на Южном Кавказе», — резюмировал эксперт.