Молдова выходит из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенного в рамках СНГ.

Пресс-служба правительства Молдовы сообщила, что в среду кабинет министров дал положительное заключение на законопроект, предусматривающий денонсацию соглашения государств-участников СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенное в Минске 30 декабря 1991 года. Законопроект передан в парламент для утверждения.

В пояснительной записке правительства отмечается, что «расторжение договора не несет никаких негативных политических последствий, так как Молдова продолжит быть частью системы безопасности в рамках ООН, сохранять перманентный нейтралитет, который не позволяет располагать иностранные войска на территории республики».

Также в ходе заседания кабинет министров одобрил законопроект о расторжении соглашения о продвижении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанный в Москве 13 марта 1992 года, и дополнительного протокола к документу.