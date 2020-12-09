Молдова накануне майдана?

Надо откровенно сказать, что в Москве не ожидали такой активности от только что избранного президента Молдовы Майи Санду. Предполагалось, что какие-то внешнеполитические инициативы она начнет выдвигать после формального вступления в должность 24 декабря. На чем основывались подобные представления и расчеты сказать сложно. Background Санду, особенно после ее пребывания, пусть и короткого, на посту премьер-министра показывал, что дама она очень активная и целеустремленная. Ждать и терять время не соответствует ее стилю. К тому же вопросы внешней политики и безопасности как раз и относятся к компетенции президента.

Собственно, ничего особенно нового Санду не сказала. Она четко заявила, а до этого и почти все президенты Молдовы, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) должна быть выведена из страны. Она вообще там находится незаконно, так как никакого договора между странами насчет ее пребывания не подписывалось.

Из состава ОГРВ формируются и миротворческие силы. Их пребывание формально законно, соответствующий договор был подписан в 1994 году после вооруженного конфликта на Днестре. Молдова требует замены вооруженных миротворцев гражданскими наблюдателями ОБСЕ, так как нет никаких причин ожидать возобновления вооруженного конфликта.

В Москве ссылаются на то, что ОГРВ охраняет склады в селе Колбасная, на которых находится более 20 тыс. т боеприпасов. У них практически истек срок хранения и они из-за своего состояния не могут быть вывезены. Их можно утилизировать только на месте.

Россия на стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году обещала вывести остатки бывшей 14-й армии из Приднестровья, позже преобразованными в ОГРВ. Часть войск была эвакуирована еще при командующем 14-й армией генерале Лебеде. Он вывез и часть боеприпасов. В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу обещал начать процесс утилизации боеприпасов, но ничего сделано не было.

Не удивительно, что Санду подняла вопрос о выводе российских войск с территории страны и утилизации боеприпасов. В этом она рассчитывает на поддержку Украины. Уже объявлено, что свой первый зарубежный визит она осуществит именно в Киев. Подготовка к нему уже начата.

Как передает агентство Infotag, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова, заявила, что «Украина является активным участником переговорного процесса по Приднестровью, и мы поддерживаем инициативу избранного президента Майи Санду о скорейшем выводе российских воинских частей из Приднестровья».

Есть чисто технический аспект украинской заинтересованности. Склады боеприпасов находятся в 20 км от границы, а их разлет в случае взрывов может составить 40 км и представлять опасность для приграничных украинских сел.

Все эти предложения и многое другое вызвало взрыв ярости в Москве. Не только штатные пропагандисты на федеральных телеканалах начали громко кричать, что Молдова с Майей еще намается, раздались голоса о необходимости готовиться к интервенции для защиты Приднестровья и российских миротворцев.

Армия Молдовы относительно слаба, и самостоятельно справиться с ОГРВ не может. Однако есть, пусть и формальная, возможность для Румынии ввести свои войска и технику на территорию Молдовы. Ни в Бухаресте, ни в Кишиневе не собираются этого делать, но крики в Москве по такому поводу весьма характерны.

Нам уже приходилось отмечать, что Молдова — парламентская республика и полномочия президента весьма ограничены. В парламенте, избранным в 2018 году, большинство, пусть и ситуативное, принадлежит пророссийским партиям. Социалисты, неформальным лидером их является пока еще действующий президент Игорь Додон, имеют самую большую фракцию в 37 депутатов. К ним присоединилась вторая пророссийская фракция Илана Шора. Вместе с некоторым количеством перебежчиков удалось сколотить большинство в 51 голос из 101. И оно начало принимать в пожарном порядке законы, направленные против политики Санду.

В частности, русскому языку возращен статус межнационального общения. Во-вторых, восстановлено бесплатное вещание российских телеканалов. В-третьих, и самое главное — Служба информации и государственной безопасности (СИБ) выведена из подчинения президенту и возвращена парламенту и правительству. Последнее находится в оппозиции президенту. В-четвертых, такая мелкая подколка, принятая явно по московской указке. Парламент вернул в собственность государства территорию Республиканского стадиона, находящегося в центре Кишинева и находящегося в разрушенном и запущенном состоянии. Этот земельный участок был выделен для строительства комплекса зданий американского посольства в Молдове. То, что нынешнее состояние стадиона представляет опасность для жителей столицы, продажных парламентариев не интересовало. Важно было выполнить указание Москвы.

Майя Санду, правые и проевропейские партии настаивают на скорейшем роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов. Для демонстрации народной поддержки новый президент призвала своих сторонников на митинг протеста против действий парламентских шарлатанов.

Он состоялся в Кишиневе и собрал около 50 тыс. человек. Для Молдовы это очень много. Последствием такого собрания стали маневры социалистов и их приспешников. Глава фракции социалистов Влад Бэтрынча заявил, что они не против роспуска парламента и проведения досрочных выборов, но хотели бы оформить это в виде соглашения с другими фракциями. Смысл такого маневра понятен. Связать оппонентов определенными обязательствами, но оттянуть проведение выборов насколько это возможно. Не удивительно, что партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) и правые партии не откликнулись на такую уловку к разочарованию московской агентуры в парламенте.

Парламентское большинство, хоть и ситуативное, будет и дальше пытаться вставлять палки в колеса избранному президенту. В данном случае никак нельзя переходить к обороне. Народные массовые митинги вещь очень хорошая и полезная, но не в состоянии заставить парламентскую российскую агентуру добровольно отказаться от власти. Многие из продажных депутатов вполне отдают себе отчет в том, что у них нет никаких шансов попасть в новый состав парламента.

Здесь у Санду есть два пути. Первый, угроза молдавского майдана должна быть постоянной и довольно близкой. В 2009 году толпа уже ворвалась в парламент и заставила провести досрочные выборы. Сейчас Санду против данного хода, хочет добиться результата конституционным путем, но логика борьбы вполне может привести к использованию и такого варианта. Многое зависит от упорства Додона и указаний его московских кураторов.

Второй. Конституционный суд Молдовы уже неоднократно доказывал, что стоит на страже закона и не подвержен примитивной коррупции. Вот и сейчас его постановлением наложен мораторий на закон о передаче участка Республиканского стадиона в государственную собственность и заблокирован до дальнейшего рассмотрения закон о передаче СИБ парламенту.

Формальным основанием для такого решения являются нарушения регламента при принятии этих и других законов. Если Конституционный суд отменит принятые законы, то поражение пророссийский партий будет очевидным и им придется согласиться на досрочные выборы. Москва этого очень не хочет, но угроза молдавского майдана может ее заставить.

Если Санду добьется вывода российских миротворцев из Приднестровья, то и Азербайджану следует заняться этим же. Их присутствие в Карабахе никакого мира не принесет. Пока же они рассчитывают обосноваться там надолго. Чем это закончится, показывает пример Приднестровья и Грузии.