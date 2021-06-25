Черное море и вообще Азово-Черноморский регион вплоть до Каспийского моря становится местом значительного противостояния и напряженности.

Для Москвы, хоть царской, хоть советской, хоть нынешней Черное море всегда обладало особой притягательной силой. Не в последнюю очередь ради приобретения контроля над проливами Босфор и Дарданеллы Россия целым рядом провокаций втянула Турцию в Первую мировую войну. Однако из этого ничего не получилось.

Уже в самом конце войны с Германией зимой 1945 года Сталин начал подготовку к войне с Турцией ради превращения Черного моря в русское озеро и контроля над Проливами. Тут снова произошла осечка, и агрессия не состоялась.

И вот в Черном море после захвата украинского Крыма снова сверкают искры.

Особенно Москву напрягают совместные с Украиной учения НАТО Sea Breeze. Они проводятся регулярно с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры. В этом году наибольшее количество участников — 32, с учетом наблюдателей — 35.

В учениях примут участие 5 тысяч военных, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них будут представлять страны НАТО.

Перед началом Sea Breeze 2021 с участием британского эсминца Defender американские, британские и украинские силы специальных операций вблизи украинского побережья Черного моря отрабатывали абордажные операции для освобождения захваченных судов и кораблей.

Учения особенно после 2014 года вызывали протесты Кремля. Причем с каждым годом тон предостережений из Москвы становился все более угрожающим. Так произошло и на этот раз. Оно и не удивительно, так как легенда маневров предусматривала защиту от агрессивных действий третьего государства. Не трудно догадаться какого.

Впрочем, московские протесты и предостережения никого из участников не испугали. Как раз наоборот. Все в очередной раз убедились, что только адекватная военная сила заставит Москву отказаться от агрессии в отношении своих соседей. Ближних и дальних.

Накануне начала Sea Breeze 2021 разразился скандал, имеющий как военную, так и политическую составляющую и отражающий общее изменение соотношения сил в Черном море и не только.

Британский эсминец Defender во время пребывания в Одессе стал местом подписания меморандума о сотрудничестве между Лондоном и Киевом в оснащении ВМС Украины серией боевых кораблей. На эти цели Британия предоставляет кредит в £1,3 млрд. Злобность российских комментариев начала зашкаливать.

И тут новый скандал. Эсминец Defender осуществлял переход из Одессы в один из грузинских портов. Вблизи побережья Крыма он по российской версии углубился в территориальные воды и был обстрелян, после чего изменил курс и вышел в международные воды.

Этот фейк продержался всего несколько часов. Как выяснилось, по сайтам слежения за морским судоходством и спутниковым снимкам никакого изменения курса эсминца не было. Как шел, так и шел.

Потом оказалось, что никто его не обстреливал и бомбы по его курсу не сбрасывал. Патрульные катера России следовали за британским кораблем, предупреждали и угрожали на плохом английском, в небе вилось около 20 самолетов. И этим все ограничилось.

При этом на самом эсминце все было приведено в боевое положение, а экипаж на какое-то время даже одел маски защиты при стрельбе. Самое интересное в виде размахивания кулаками после с позволения сказать драки началось потом.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что за ней остается право бомбить иностранные корабли, которые нарушают международное право и государственные границы. Ссылка на международное право здесь звучит как откровенное издевательство.

Если подвести итог военной составляющей инцидента, то налицо откровенная боязнь российской стороны хоть как-то силой пытаться воздействовать на британский эсминец. Он достаточно вооружен, чтобы дать надлежащий отпор. Кроме того, недалеко американский эсминец и другие корабли стран НАТО. Так что ввязываться в потасовку с заведомо более сильным противником Москва просто боится. Мало не покажется.

Важная деталь. В Средиземном море находится британская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth, который только что отстрелялся по целям ИГИЛ в Ираке. Все это в разы по силе превосходит российский Черноморский флот. Кстати, его главные корабли сейчас как раз в Средиземном море и никак не могли бы помочь хоть чем-нибудь у крымских берегов.

У инцидента с эсминцем Defender есть гораздо более важная политическая составляющая. Его курс к берегам Грузии был проложен вблизи крымского мыса Фиолент не случайно.

Преследовалась ясная цель, которую никто особо и не скрывал. Британия не признает захват Крыма Россией. Лондон считает полуостров украинским и проход вблизи его берегов был согласован с соответствующими украинскими властями. Никто в мире не признает захват Крыма, поэтому протесты и ссылки на международное право Москва может оставить при себе.

Второй важнейший аспект, вытекающий из предыдущего. Любые действия и тем более силовые в отношении, в частности, британских кораблей проходящих по международно признанным коридорам в Черном море и вблизи Крыма будут актом неприкрытой агрессии. В данном случае против Британии со всеми вытекающими из этого последствиями.

Флот ее величества наглядно показал, что никаких угроз с российской стороны не боится, и будет вести себя, так как считает нужным по согласованию с Украиной. Тот факт, что территория полуострова временно захвачена, ничего в юридическом отношении не меняет.

Отчего же такая истерика в Москве?

Оказалось, что западные страны в лице Великобритании и скорее всего, США начали реально осуществлять положение, что Крым — это Украина. Пока в водах вблизи него.

Второй фактор. Ничего противопоставить этому Россия фактически не может. Пойти на масштабное столкновение с сильнейшими странами НАТО Кремль не решится, так как прекрасно понимает истинное соотношение сил.

В данном случае он даже не может усиливать военную напряженность на Донбассе, так как был серьезно предупрежден президентом Байденом в Женеве.

Пропагандистская и дипломатическая истерика должна скрыть растерянность в московских коридорах власти. Никто не ожидал, что практически сразу после женевского саммита западные страны перейдут в военно-политическое наступление, а Кремль вынужден с криками и шумом проглотить крайне неприятную пилюлю.

Политические последствия инцидента с эсминцем Defender сейчас в полной мере оценить сложно. У этого события будет долгий шлейф. И просто так все не закончится.

И еще один факт, крайне неприятный для российского руководства. С подачи Путина равного военно-политического партнера в Москве считают только США. И тут выясняется, что бывшая владычица морей возвращается на геостратегическую сцену. Можно не сомневаться, что за ней подтянется и Франция, а в будущем и Германия.

Теперь Кремлю придется иметь дело не с одним противником, а уже с двумя. И это может довести до истерики любого захватчика чужих территорий из-за приближающейся перспективы их возврата.