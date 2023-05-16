Список людей, которые дестабилизируют Молдову, предложил составить глава МИД Румынии Богдан Ауреску. По его словам, этот список нужен для того, чтобы легче было ввести против них санкции ЕС.

«Я обращусь за поддержкой к моим коллегам для оперативного составления списка первых лиц… которые действуют, чтобы дестабилизировать Молдову или которые действуют против конституционного строя Молдовы», — заявил Ауреску.

Он также предложил ввести эти санкции в действие как можно быстрее — в соответствии со скоростью принятия решения о применении санкций.

Напомним, ранее в Молдове приняли свой аналог Закона Магнитского, по которому правительство может вводить санкции против физических и юридических лиц, а также СМИ и масс-медиа. Согласно закону, если какое-либо СМИ связано с людьми, попавшими в санкционный список, либо создает для таковых положительный образ, то его можно лишить лицензии.

В соответствии с законопроектом под санкциями оказались экс-президент Молдовы Игорь Додон, который попал под домашний арест и сейчас ему запрещен выезд из страны, а также лидер оппозиционной политической партии «Шор» Илан Шор и вице-председатель этой партии Марина Таубер, которая также находится под домашним арестом.

Какого рода угрозы представляют сейчас эти потенциально подсанкционные личности для государственности Молдовы? Очевидно, что физическим образом завезти иностранцев, скажем, российские войска, и свергнуть проевропейское руководство страны те же Шор и Додон просто не в состоянии. Нет путей для проникновения таких вооруженных сил в страну. Тогда о чем идет речь? Может быть о том, что они способны тратить огромные средства на промывание мозгов молдавской аудитории с помощью подконтрольных себе СМИ, или митингов, для участников которых предусматривается финансовая «поддержка» или продуктовые наборчики? То есть, речь идет об обработке мозгов массового избирателя, чтобы изменить политические настроения в государстве? В этом увидел опасность Ауреску? Есть ли необходимость в составлении предлагаемого им списка людей, дестабилизирующих Молдову, чтобы легче было ввести против них санкции ЕС?

Своими мыслями на этот счет поделились с # известные эксперты.

Молдавский политический комментатор Виктор Чобану указал, что Шор уже находится под американскими санкциями, вместе с Плахотнюком. «Очевидно, что глава МИД Румынии Ауреску хочет ускорить принятие санкций также и ЕС, причем список фигурантов должен быть явно расширен. В него должны войти не только Додон и Таубер, но и другие подельники, так или иначе связанные с беглыми олигархами и участвующие в дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Показательными в этом смысле являются выборы главы Гагаузии, завершившиеся победой никому не известного до этого кандидата от партии Шор. Это доказывает, что практически неограниченное (по молдавским меркам) финансирование со стороны беглых олигархов, ограбивших молдавское государство в период их власти, вкупе с российским финансированием (никаких военных перспектив захвата Молдовы у России уже нет) открывают возможность ползучего захвата власти в регионах», — сообщил политкомментатор.

Он отметил, что осенью в Молдове состоятся выборы в местные органы власти, и у агентов Кремля и олигархов открываются хорошие перспективы, если власти РМ не пресекут каналы незаконного финансирования политической деятельности. «В этом смысле составление санкционных списков с возможностью заморозки счетов их фигурантов крайне важно для нашего государства», — говорит Чобану.

В свою очередь директор киевского Института мировой политики Евген Магда заметил, что ситуация на самом деле выглядит достаточно интересной. «Молдова, как известно, в июне прошлого года вместе с Украиной стала кандидатом на членство в ЕС. Но при этом есть большое отличие, потому что сама президент Майя Санду признает, что безопасность Молдовы основывается на том, как ведет себя Украина, на том, что Украина борется с Россией. Евросоюз со своей стороны, вместе с другими государствами Запада, например, с США и Канадой, оказывает соответствующее давление для того, чтобы силы, которые пытаются дестабилизировать Молдову, чувствовали себя как минимум дискомфортно.

К этим силам действительно относится экс-президент Игорь Додон, но на мой взгляд, он уже битая карта, по крайней мере для Кремля. А вот об Илане Шоре, лидере одноименной партии, который стал своеобразным модератором массовых акций протеста с осени прошлого года, этого сказать нельзя. Потому что у Шора есть финансовый ресурс, разнообразные возможности, и в том числе, возможности собирать достаточно большие массы людей. Это всё усиливается тем, что экономическая ситуация в Молдове мягко говоря выглядит не радужной. Поэтому предложения Ауреску оправданы, такие инициативы носят скорее превентивный характер, и я думаю, что они будут интенсифицироваться и подталкивать Молдову к европейскому выбору», — говорит Магда.

При этом стоит напомнить, в чем логика таких действий, сказал он. «Осенью состоятся местные выборы в Молдове, и они будут во многом определяющими для дальнейших президентских (в следующем году) и парламентских (через год) выборов. То есть, тот, кто сумеет выиграть на местах, сможет заложить основу для своего успешного предвыборного старта. И поэтому Европа пытается легитимными методами (пока это напоминает выстрел в воздух) не допустить усиления пророссийских сил и при этом укрепить позиции сил проевропейских, которые сегодня представляет Майя Санду и правительство Дорина Речана. То есть, сегодня в Молдове есть проевропейское правительство, президент и парламентское большинство, но при этом все-таки не хватает определенной твердости, и эту твердость пытается добавить своими действиями Европейский Союз», — заключил эксперт.