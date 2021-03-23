Молдавский парламент сможет еще раз предложить президенту своего кандидата в премьеры

Отказ парламента Молдовы утвердить правительство Игоря Гросу, которого выдвинула на пост премьера президент страны Майя Санду, не повлечет автоматического инициирования процедуры роспуска нынешнего состава законодательного органа. Так в ходе брифинга в понедельник прокомментировала мотивировочную часть вердикта Конституционного суда его председатель Домника Маноле.

«Парламентское большинство, о формировании которого было объявлено, после указа президента [о кандидатуре] пользуется достаточными конституционными гарантиями. Во-первых, парламентское большинство может не одобрить программу и состав правительства. Во-вторых, гипотетически, если истекает срок, предусмотренный статьей 85 (2) конституции, у парламентского большинства есть возможность обсудить проблему утверждения правительства в рамках обязательных консультаций с президентом перед инициированием процедуры роспуска парламента», — отметила Маноле.

КС признал законным указ президента о выдвижении на пост премьера лидера учрежденной главой республики несколько лет назад проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Гросу. Решение президента оспорили депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). (ТАСС)