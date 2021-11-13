Теракт, совершенный гражданином Армении Норайром Мирзояном, в результате которого военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести, является классической «лакмусовой бумажкой» для России, которая взяла на себя функции миротворца, обеспечивающего спокойствие в регионе, который временно не контролируется Азербайджаном.

Напомню детали данного теракта. Итак, Норайр Мирзоян, который принимал участие в 44-дневной войне против Азербайджана, то есть является военным преступником, до сих пор не привлечен к уголовной ответственности, хотя регулярно посещает Ханкенди, который находится под контролем российских миротворцев. Они не могут не знать о «боевом прошлом» Мирзояна, но он преспокойно себя чувствовал на свободе.

Идем далее. Мирзоян ехал из города Ханкенди Азербайджанской Республики по дороге Ханкенди-Лачин на автомобиле марки «Mercedes Benz» (48-MN-048), вышел из автомобиля и бросил ручную гранату в сторону военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша. И снова возникают вопросы.

Почему российские миротворцы, которые не только контролируют все въезды и выезды из Ханкенди, но и Лачинский коридор, не проверили автомобиль Мирзояна на предмет наличия в нем оружия и боеприпасов? Это их прямая обязанность. Пишу довольно мягко, пока не утверждая, что российские миротворцы, за мзду или по иной причине, закрыли глаза на наличие у Мирзояна боевой гранаты.

Увы, есть немало свидетельств, в том числе и в виде показаний, ранее прозвучавших в ходе судов над задержанными после окончания 44-дневной войны армянскими диверсантами, что российские миротворцы позволяют армянам провозить в машинах оружие. Так или иначе, но Мирзоян был вооружен боевой гранатой и вина в том лежит исключительно на российских миротворцах.

Все было бы иначе, контролируй и азербайджанская сторона Лачинский коридор, а также въезды и выезды в Ханкенди. Теперь, после совершенного Мирзояном теракта, азербайджанская сторона имеет все основания и даже обязана этого требовать. Во избежание новых терактов. Которые неизбежны потому, что в РА не только не осуждают, но и героизируют Мирзояна.

Который обязательно должен быть передан Азербайджану. Потому, что преступление им было совершено на азербайджанской земле, в отношении азербайджанских военнослужащих, трое из которых получили повреждения различной степени тяжести. Странно, мягко говоря, почему вообще российская сторона передала Мирзояна не азербайджанской, а армянской стороне.

Это, как минимум, огромная ошибка. А как максимум- осознанная провокация с российской стороны, которая по сути спасает террориста Мирзояна от наказания за совершенное преступление. Очевидно же, помимо всего прочего, что важно осудить Мирзояна именно в Азербайджане, дабы у остальных армянских сепаратистов и террористов не возникло соблазна повторить такое же преступление.

Да, с такого рода заявлениями уже выступили российские политики Марков и Коротченко. Но они, будем откровенны, не являются теми, кто определяет российскую политику. А вот командование российских миротворцев до сих пор хранит молчание. Молчит и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нередко проявляющая большую оперативность в комментариях по куда менее важным поводам.

Все это вызывает обоснованное недовольство в нашей стране. Тем более, что буквально на днях, как мы ранее писали, имела место вопиющая провокация с российской стороны. Произошла она в Ходжалы, который пока еще не возвращен под контроль Азербайджана, и где в 1992 году был совершен Геноцид против мирного азербайджанского населения, участие в котором принимали не только армянские боевики, но и военнослужащие 366-го гвардейского мотострелкового полка.

Да, полк был не чисто российский, он входил в состав 4-ой армии СССР, а затем войск СНГ. Но многие служившие в этом полку впоследствии стали гражданами РФ. Там же, на территории РФ, в городе Пскове, проживает бывший командир 366-ого полка Юрий Зарвигоров. Он является заместителем директора псковского филиала страховой компании «Альфа».

Он, как и иные офицеры 366-ого полка, так и не предстали перед азербайджанским судом за Геноцид в Ходжалы. Хотя, факт участия военнослужащих 366-го полка в штурме Ходжалы был отмечен в докладах нескольких правозащитных организаций. Так, в отчёте «Мемориала» практически все беженцы свидетельствовали об участии военнослужащих 366-го полка в штурме города, причем некоторые из них даже входили в город.

Так вот буквально на днях, именно в Ходжалы, был воздвигнут Памятник миротворцу в полной боевой амуниции, с автоматом Калашникова за плечом, обнимающего девочку, которая дарит ему букет цветов. В трехстороннем заявлении от 10 ноября не было ничего сказано про установку памятников российским миротворцам, которые ведут себя на азербайджанской земле так, будто это либо Армения, либо РФ.

Они совершают одну «ошибку» или провокацию за другой. Они оскорбляют азербайджанцев самим фактом возведения памятника, глядя на который может сложиться впечатление, что азербайджанцы были захватчиками, а не освободителями! Там, в Ханкенди, должен стоять памятник азербайджанскому воину-освободителю, а не российскому миротворцу, который, как видим, мягко говоря, не всегда справляется со своими прямыми обязанностями, результате чего из Ханкенди выезжают вооруженные гранатами армянские террористы.