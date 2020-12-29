Молчание «ягнят»: кое-что о бревне и соломинке

Это то, о чем не рассказали и вряд ли расскажут Тина Канделаки, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Гарик Мартиросян, Ара Абрамян, Сергей Кургинян, Ашот Габриэлянов. Я перечислил далеко не всех этнических армян, которые занимают ведущие позиции в российских СМИ, формируя общественное мнение. Причем, не только в РФ, но и в странах, где вещание российских СМИ идет бесперебойно.

А ведь есть еще и руководитель российской делегации в ПАСЕ, зампред Государственной Думы Петр Толстой, член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, которые не стесняются имиджа лжецов, поддерживающих государство-агрессор. Есть Владимир Спиваков, Борис Гребенщиков, Александр Сокуров, Алексей Герман-младший и другие подписанты совершенно нелепого и неуместного обращения в ЮНЕСКО, в котором содержится просьба сделать все необходимое для спасения памятников в Нагорном Карабахе. И это при том, что на протяжении более четверти века армянская сторона уничтожала все азербайджанское культурное наследие на оккупированных территориях нашей страны.

Коллективными усилиями поджигателей войны и адвокатов страны-оккупанта, которая совершила огромное количество военных преступлений, включая Геноцид в Ходжалы, Армению представляют в качестве… жертвы азербайджанской агрессии. А наших солдат-освободителей обвиняют в недостаточно деликатном обращении с плененными армянскими боевиками. К Армении вся эта труппа обвинителей нашей страны не имеет никаких претензий.

А тем временем, в соцсетях всплыло новое видео, свидетельствующее о зверствах, совершенных армянами в отношении азербайджанцев. На распространенных кадрах видно, как группа армянских оккупантов поджигает тело убитого азербайджанского военнослужащего. Точное место и время съемок не известны. Очевидно, что погибший был военнопленным и, вероятно, был убит теми же армянами. Возможно поэтому и обрезано начало видео, чтобы не было визуальных доказательств военного преступления. Предполагается, что военнослужащего забили вилами, которые держит в руках один из армян перед тем, как облить тело горючей смесью.

Это не первый видеоролик с актами оскорбления тел погибших в ходе боевых действий в Карабахе азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, а также бесчеловечного обращения с захваченными военнослужащими и мирными жителями со стороны армянских военнослужащих. Преднамеренное убийство, пытки или бесчеловечное обращение являются серьезным военным преступлением и грубейшим нарушением Женевских конвенций.

Генеральная прокуратура Азербайджана тщательно расследует каждый видеоролик с предполагаемыми актами оскорбления тел погибших в ходе боевых действий военнослужащих, совершенными как азербайджанскими, так и армянскими военнослужащими, возбуждаются уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

«На распространенных кадрах отчетливо видно, что армянская сторона грубо нарушает Женевскую конвенцию и требования других норм гуманитарного права, сжигая тело азербайджанского военнослужащего. Считаем, что тело азербайджанского военнослужащего было сожжено с целью скрыть бесчеловечные действия над ним. При этом Армения присоединилась к Женевской конвенции об отношении к военнопленным и брала на себя обязательства по гуманному отношению к ним», — говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена Азербайджана.

В нем уточняется, что согласно требованиям Женевской конвенции, погибшие люди должны быть похоронены в соответствии с требованиями их религии и традиции. «Мы решительно осуждаем это преступление, совершенное незаконной вооруженной армянской группировкой, либо же оставшимися на территории отрядами ВС Армении. Мы призываем международные организации не закрывать глаза на подобные бесчеловечные действия», — говорится в сообщении.

А где позиция Армении? Нет ее. Где позиция России, которая взяла на себя роль страны-миротворца, следящей за процессом реализации Трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе? Тоже глухо, как в танке. Набрали в рот воды и Франция с США, которые любят напоминать о том, что являются странами-членами Минской группы ОБСЕ, которая никак не способствовала мирному урегулированию карабахского конфликта. Молчат и международные правозащитные организации, традиционно предпочитающие видеть в глазу Азербайджана соломинку, не замечая в очах Армении огромное количество бревен. Как все это назвать? Поощрением преступлений, совершенных и совершаемых армянскими боевиками.