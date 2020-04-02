Могут ли граждане не платить по коммунальным и банковским долгам?

Отдельные банки и продающие товары в рассрочку торговые сети объявили кредитные каникулы – их клиенты на время карантина могут забыть про оплату долгов. Но могут ли последовать такому примеру клиенты остальных магазинов и кредитно-финансовых структур? И могут ли временно не отвечать по своим обязательствам субъекты предпринимательства из-за введенного в стране карантина?

Кстати, Госдума РФ уже приняла закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы. Правительство Грузии полностью оплатит коммунальные услуги гражданам с низким уровнем потребления электроэнергии и газа. Крупнейшие банки этой страны из-за коронавируса предложили клиентам льготный период по кредитам до конца мая.

Есть ли хоть какие-то правовые аспекты, позволяющие оставшимся без дохода гражданам Азербайджана временно не платить по долгам? Судя по запросам читателей, правовая сторона этого волнует на текущий момент многих. Люди интересуются, что делать с кредитами банкам и торговым сетям в условиях объявленного Оперативным штабом правительства режима изоляции, оставившего их без заработка в своих домах?

На эти и другие вытекающие вопросы # ответил юрист, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов:

— Скажу сразу, пока неясно, что собирается делать правительство по банковским долгам. В целом министр экономики Микаил Джаббаров огласил антикризисные программы, а нам остается дожидаться конкретики. По банковским кредитам ситуация такова – уже то, что людям запретили выходить на улицу, де-факто означает, что их неплатежи банкам и другим кредитным организациям не будут считаться просрочкой. Следовательно, никакие штрафные санкции, пени к ним применяться не могут. Т.е., это понятно мне, как юристу. Но как только карантин закончится, конечно же, граждане должны пойти и заплатить.

Однако вопрос здесь не только в том, что люди не могут платить в данный момент. Надо понимать, что даже когда все это закончится, оплачивать обязательства гражданам будет по-прежнему непросто, потому что большая их часть сейчас не работает. Часть населения будет получать зарплату, поможет правительство. Но часть все равно останется без помощи и этот вопрос требует решения. В этой связи необходимо объявить кредитные каникулы гражданам сроком от трех до шести месяцев, чтобы люди и предприятия, где они работают, пришли в себя. Однако пока решения нет. Т.е., в долгосрочном плане и фундаментально вопрос не решен.

Что же касается краткосрочной перспективы, я довожу с вашей помощью до сведения граждан: сегодня платить они не могут и за это им ничего не грозит – никакая просрочка и штрафы. Но как только карантин закончится, нужно в первый же рабочий день произвести платежи.

— Акрам муаллим, позвольте в этой связи коснуться также вопроса о коммунальных платежах. Представленные антикризисные программы, безусловно, заслуживают самой высокой оценки. Но простого обывателя больше волнуют сиюминутные проблемы. В первых числах апреля подходит время платить по коммунальным счетам, но где населению взять деньги? И правомерно ли, в таком случае, отказаться или отложить оплату?

— На самом деле это тяжелый вопрос, потому что дело здесь не только в отсутствии доходов и невозможности выйти на улицу. Те, у кого есть платежные карты, могут, как минимум, оплатить электричество и воду через электронные порталы, хотя множество людей, особенно пожилых, даже имея карты, не умеют ими пользоваться. Дело в том, что люди стали больше пользоваться коммунальными услугами, поскольку сидя дома они расходуют больше газа, воды, электричества. Считаю, что государство могло бы оплатить расходы на время карантина государственным компаниям из бюджета.

Нужно понять и правительство тоже. За помощью к государству выстраивается сегодня целая очередь. Сейчас мы ждем, чтобы государство в лице Центробанка помогло банкам льготными кредитами либо вообще компенсировало их потери. Поскольку банки, как минимум, не вовремя получают свои процентные доходы. Ждут помощи предприниматели, ведь им нужно платить зарплату сидящим дома сотрудникам. Индивидуальные предприниматели, которые не работают, либо же работали в тени, сейчас тоже сидят дома без доходов. Конечно же, все это государство полностью покрыть не сможет и это опасно, ведь неизвестно, как долго продлится кризис. Стоит полагать, что в итоге правительство найдет какой-то компромисс.

Т.е., по тем программам, что представлены министром экономики, идут расчеты, и я бы не стал обвинять правительство в отсутствии решений. Между тем, это очень сложные расчеты, надо прийти к какому-то балансу. А ведь неизвестно, когда это закончится. Считаю, здесь нужно искать что-то оптимальное. При этом в первую очередь нужно помочь тем гражданам, кто остался без доходов, т.е. не будет получать зарплаты, решить как минимум вопрос с их коммунальными расходами, а уж потом думать о помощи банкам и предпринимателям. Их, кстати, можно поддержать и после кризиса, не обязательно сейчас.

— Складывается ощущение отсутствия логики – т.е., с одной стороны, конституционные права ограничены – людям запрещается покидать свои дома, пресекается деловая активность, а с другой — нет ничего определенного по обязательствам бизнеса и населения…

— Сегодня с точки зрения законодательства и права подход, действительно, не совсем правильный. Т.е., в стране организован Оперативный штаб при Кабмине, у которого, на самом деле, нет полномочий запрещать людям выходить на улицу и пр. В результате очень многие вопросы остались открытыми. Я лично сталкиваюсь с этим в своей адвокатской практике.

Например, сейчас идет расчет сроков по судебным делам. По тем или иным делам можно подать иски в течение какого-то времени, либо жалобы на судебные решения. Непонятно, приостановлены эти сроки или нет? Рабочие дни есть для госструктур и части бизнеса, а для остальных — нет. И это решение принял Оперативный штаб, не имеющий подобных полномочий. Уже в скором времени появится множество вытекающих вопросов, возникающих уже сейчас по банковским кредитам тоже. Нет однозначности. Мне, как адвокату, сложно консультировать клиентов в сложившейся ситуации.

А ведь есть нормальный, прописанный в Конституции институт – режим чрезвычайного положения. Ведь Кабмин может выносить решения касательно тех структур, которые ему подчиняются. У нас же в стране все-таки принцип разделения властей – есть парламент, суды, которых решения правительства не касаются. В случае с ЧП все понятно, ограничения получают правовую основу. Я не понимаю на самом деле, почему мы используем неправовые институты, в рамках которых объявленные ограничения незаконны.

Да, мы подчиняемся этим решениям, поскольку считаем, что это все правильно делается. Но с точки зрения закона, все это неправильно оформляется и, кстати, никого нельзя привлечь к ответственности по закону за уклонения. Сейчас я и сам не знаю, как интерпретировать происходящее, что говорить клиентам с правовой точки зрения.

В случае с платежами — кредитными, коммунальными и пр., нужно принять указ и прописать там, что все обязательства сейчас приостанавливаются. С этой точки зрения, ряд вопросов требует экономического решения, но имеются сугубо правовые вопросы, и они висят в воздухе, потому что власти почему-то пошли неформальным путем. Кстати, пару дней назад штаб при правительстве опубликовал то ли решение, то ли информацию – даже не знаю, что это. Там приводятся перечни видов деятельности, которыми нельзя заниматься во время карантина, далее обозначены виды деятельности, заниматься которыми можно. Но ведь так не делается! Нужен либо белый список, либо черный. А когда в одном документе пишут все что можно и нельзя, остаются виды деятельности, этим списком не охваченные.

— Можно ли сказать, что введение ЧП помогло бы четко обозначить решение упомянутых вопросов? В том числе проблемы с погашением обязательств?

— Тут, конечно, все зависит от того, что будет в этом указе о ЧП. Т.е., если там будут обозначены сегодняшние меры, запрет гражданам выходить из дома, а субъектам предпринимательства – работать, тогда это возымеет законную силу как классический форс-мажор. То, что происходит сейчас, на самом деле не имеет правовой основы. Банки и прочие структуры могут это оспорить, особенно если речь идет о заграничных кредиторах. Скажем, местный бизнес должен какой-то иностранной компании по поставкам и не перечисляет деньги, потому что не может работать. Но представить как аргумент информацию — а это именно информация — оперативного штаба не может, поскольку юридически упомянутый орган не имеет таких полномочий.

Если иностранная компания обратится ко мне, имеет ли силу это решение Кабмина, я скажу — нет. И многие бизнесмены, те, у кого нормальные юристы, об этом знают.