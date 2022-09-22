По мнению маршала авиации британских ВВС Эдварда Стрингера, «это последний бросок светошумовой гранаты»: «Это свидетельствует о слабости».

На сегодня российские вооруженные силы не способны принять, обучить и развернуть сотни тысяч новобранцев. Насильно мобилизованные солдаты хоть и помогают России укреплять оборону, однако вряд ли станут мотивированными бойцами.

Также аналитики сомневаются, что незаконное «присоединение» оккупированных территорий в состав РФ как-то повлияет на выбор Украиной целей для ударов, поскольку ВСУ уже неоднократно атаковали базы россиян в аннексированном Крыму. Кроме того, огонь ведется и в приграничных российских регионах.

В то же время последняя ядерная угроза Путина не свидетельствует о каком-то изменении Россией ядерной политики, а была направлена на попытку уменьшить западную поддержку Украины.

Американские аналитики отмечают, что было бы ошибкой позволить России воспользоваться тактикой устрашения ядерным ударом для присвоения захваченных территорий, потому что это скажется на европейском порядке безопасности и создаст прецедент. (unian.net)