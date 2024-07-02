Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом не сможет завершить войну в Украине за один день, как он обещал это сделать. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Украинский кризис не может быть разрешен за один день», — сказал Небензя в ходе пресс-конференции.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого прекращения войны в Украине в случае своей победы на президентских выборах, которые пройдут в этом году. «Если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <…> в течение 24 часов», — писал он в своем аккаунте в социальной сети Truth Social в январе прошлого года.

Тогда это заявление тепло приветствовали в Кремле. «Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На состоявшихся 27 июня предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом Трамп вновь пообещал, что сможет в случае повторного избрания завершить конфликт очень быстро — еще до своего официального вступления в должность. При этом он отмечал, что Вашингтон не должен тратить деньги из-за войны в Украине.

В ходе дебатов Трамп также отверг предложенный Владимиром Путиным «мирный план» по завершению боевых действий, подразумевающий в том числе вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие с России санкций.

Незадолго до этого стало известно, что два ключевых советника Трампа разработали для него план по урегулированию военного конфликта в Украине. Согласно документу, экс-президент США в случае победы на предстоящих выборах может потребовать от Киева начать мирные переговоры с Москвой под угрозой прекращения поставок американского оружия. В то же время инициатива предполагает усиление поддержки Вашингтоном Киева в случае отказа от переговоров со стороны Москвы. При этом обе стороны должны будут заморозить боевые действия по «имеющейся линии фронта».

В Украине отвергли как «мирный план» Путина, так и Трампа. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что замораживать войну предложенным бывшим президентом США способом было бы «странно», поскольку Россия нарушила международное право и ее армия находится на украинской территории.

Владимир Зеленский назвал предложение Путина «ультимативным», указав на то, что оно «ничем не отличается от других ультиматумов, которые он (Путин) делал раньше». «Замороженного конфликта не будет», — подчеркнул президент Украины. (moscowtimes.ru)