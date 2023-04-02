Суд отправил под круглосуточный домашний арест два месяца митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя.

Из собственных источников в правоохранительных органах УНИАН стало известно, что соответствующее решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Вадим Ковтуненко.

Так, митрополиту Павлу назначена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца — до 30 мая — с ношением электронного браслета. Однако суд разрешил ему вести службы и общаться с верующими.

Правоохранители 1 апреля, вручили митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу Лебедю подозрение по статьям 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Лебедь оскорблял религиозные чувства украинцев и оправдывал агрессию Российской Федерации.

По местам проживания и временного пребывания Павла Лебедя провели следственные действия.