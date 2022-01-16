Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) приостановила полеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя МИНУСМА.

«Миссия вынуждена приостановить все полеты, — заметил он. — Сейчас МИНУСМА обсуждает с малийскими партнерами новый механизм одобрения соответствующих полетов». Представитель добавил, что решение должно быть принято в кратчайшие сроки.

Решением состоявшегося 9 января саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Мали был введен третий пакет санкций из-за отказа военного руководства страны провести президентские и парламентские выборы в феврале. Среди прочих мер были закрыты границы с Мали, включая воздушные. В результате страны региона, за исключением Гвинеи, прекратили полеты в города Мали. Приостановил полеты в африканскую страну и ряд европейских авиакомпаний. Правительство Мали потребовало от этих авиакомпаний подтвердить к 17 января свои планы относительно использования имеющихся у них прав на полеты в малийскую столицу Бамако.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает 13 тыс. военнослужащих.(ТАСС)