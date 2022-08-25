Достижение соглашения по доступу к Запорожской АЭС уже очень близко, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в эфире телеканала France 24.

«Киев и Москва согласны с тем, что нам нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней», — сказал он.

Гросси отметил, что попасть к Запорожской АЭС крайне сложно, в связи с чем необходимо обеспечение безопасности этой миссии и определение всех ее условий. По его словам, миссия МАГАТЭ должна отправиться в Запорожье уже в ближайшие дни.