Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распорядился закрыть границу с Китаем в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.

«Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — отметил Мишустин.

Ранее глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия прекратит ж/д сообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина.

По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли 170 человека.

| 2020-01-30T14:39:27+00:00 30 января 2020, 17:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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