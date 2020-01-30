Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распорядился закрыть границу с Китаем в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.

«Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — отметил Мишустин.

Ранее глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия прекратит ж/д сообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина.

По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли 170 человека.