Бывшая первая леди США Мишель Обама отметила День матери, отмечаемый в США ежегодно во второе воскресенье мая, выставкой, посвященной своей маме. Об этом сообщает People.

В видеоролике, в котором Мишель Обама анонсировала открытие экспозиции, она сказала: «Привет всем, я Мишель, и все меня знают как дочь Мэриэн Робинсон».

Она также рассказала о самой выставке, которая получила название «Открывая Белый дом» и проходит в Президентском центре Обамы в Чикаго.

«Она передает те ценности, которые моя мать вложила в меня — община, семья, объединение людей, создание теплого, приветливого пространства, где каждый чувствует себя, как дома», — рассказала Мишель Обама.

В рамках выставки будут воспроизведены интерьеры некоторых помещений Белого дома времен президентства Барака Обамы. В частности, это будут Восточная комната, где организовывались банкеты, Голубая комната, где устанавливается ель на Рождество. Также к экспозицию войдет копия Южной лужайки президентской резиденции, где проходят неформальные мероприятия — в том числе, поиск спрятанных яиц на Пасху.

Объясняя, почему она решила посвятить первую выставку Президентского центра своей матери, Мишель Обама сказала, что мама давала ей «безусловную любовь», и без нее она не стала бы той, кто она есть.

Сам Президентский центр Обамы еще не открыт — о его строительстве было объявлено в сентябре 2021 года. Так что выставка будет расположена на месте его возведения в южной части Чикаго.