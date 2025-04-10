Бывшая первая леди США Мишель Обама прокомментировала на этой неделе своё недавнее отсутствие на некоторых политических мероприятиях и слухи о разводе с экс-президентом Бараком Обамой.

В выпуске подкаста «Работа продолжается» (Work in Progress), который ведёт американская актриса и активистка София Буш, Обама говорила о том, как отстраниться от дел и выделить время для себя, отмечает CNN.

Мишель Обама не сопровождала мужа на нескольких важных мероприятиях с участием политической элиты, включая инаугурацию на пост главы Белого дома Дональда Трампа и похороны бывшего американского президента Джимми Картера, что вызвало слухи о её возможном разводе с мужем.

Не упоминая напрямую эти случаи, Обама заявила, что теперь у неё есть возможность «самой контролировать свой календарь.» По словам гостьи подкаста, люди не могли поверить, что она принимает решения сама, поэтому им пришлось предположить, что она разводится с мужем. Одновременно Мишель Обама заметила, что чувствовала некоторую вину за то, что ей пришлось отстраниться от определённых обязанностей.

Среди прочего бывшая первая леди сказала, что несмотря на решение выделять больше времени для себя, она всё ещё находит возможность «выступать с речами, выходить в мир, работать над проектами». Обама упомянула также, что продолжает заботиться об образовании дочерей.

В октябре прошлого года супруги Обама, воспитывающие двух дочерей, отметили 32-ю годовщину свадьбы. Ранее в своих мемуарах «Становление» (Becoming), вышедших в 2018 году, Мишель Обама открыто рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в браке из-за политических амбиций мужа и во время его пребывания в Белом доме, отмечает Би-би-си.