Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о начале процесса развода. Об этом в пятницу, 22 ноября, после сообщений в СМИ, пара подтвердила в официальном заявлении для медиа.
В частности, Бербок и Холефляйш отметили, что решение о разводе было принято некоторое время назад, и подчеркнули, что сейчас у них «нет новых партнеров».
«Самое главное для нас — создать нашим двум дочерям условия для роста в мире и в атмосфере любви. Поэтому мы продолжим жить в нашем общем доме в Потсдаме», — говорится в заявлении.
Пара не разглашает причины своего развода.
Бербок и Холефляйш познакомились около 20 лет назад и начали встречаться, когда оба состояли в партии «Зеленых». В 2007 году они поженились. У пары две дочери, им девять и 13 лет.
Холефляйш работал в почтовой компании Deutsche Post DHL, но в 2021 году, когда Бербок возглавила МИД Германии, решил уйти с должности, чтобы жена смогла сосредоточиться на карьере. Затем он стал консультантом по связям с общественностью.