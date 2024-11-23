Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о начале процесса развода. Об этом в пятницу, 22 ноября, после сообщений в СМИ , пара подтвердила в официальном заявлении для медиа.

В частности, Бербок и Холефляйш отметили, что решение о разводе было принято некоторое время назад, и подчеркнули, что сейчас у них «нет новых партнеров».

«Самое главное для нас — создать нашим двум дочерям условия для роста в мире и в атмосфере любви. Поэтому мы продолжим жить в нашем общем доме в Потсдаме», — говорится в заявлении.

Пара не разглашает причины своего развода.