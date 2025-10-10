Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо посвятила Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. После этого между ними состоялся звонок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мачадо в соцсети X и журналистку CBS News Вейджу Цзян в соцсети X.

Мачадо подчеркнула, что Нобелевская премия мира для нее — признание борьбы всех венесуэльцев и стимул к достижению свободы в Венесуэле.

«Мы находимся на пороге победы, и сегодня, как никогда ранее, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии. Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!» — добавила политик.

Спустя несколько часов неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Цзян, что между Трампом и Мачадо состоялся телефонный разговор.

По его словам, американский лидер поздравил лауреатку с наградой и подчеркнул, что она заслужила Нобелевскую премию.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно хвастался, что он завершил семь войн, которые длились десятилетиями.

В частности, недавно он вынудил ХАМАС пойти на мирное соглашение с Израилем в соответствии с планом США по завершению войны в Секторе Газа.

Но, несмотря на это, Норвежский нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

