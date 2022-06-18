Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США Карен Донфрид в субботу в столице страны обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

«Мирзоян проинформировал собеседника о нормализации отношений с Азербайджаном, деятельности комиссии по делимитации и вопросов безопасности границ, а также о текущих процессах по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе», — сказано в сообщении.