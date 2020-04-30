Миру не избежать второй волны коронавируса

Мир не сможет избежать второй волны коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — сказала Вуйнович.

В мире коронавирусом заразились 3 миллиона 200 тысяч, скончались 228 тысяч, выздоровели больше миллиона человек. (gazeta.ru)

| 2020-04-30T15:24:09+00:00 30 апреля 2020, 18:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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