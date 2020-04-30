Миру не избежать второй волны коронавируса

Мир не сможет избежать второй волны коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — сказала Вуйнович.

В мире коронавирусом заразились 3 миллиона 200 тысяч, скончались 228 тысяч, выздоровели больше миллиона человек. (gazeta.ru)