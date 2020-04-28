Мировые цены на нефть опускаются на фоне опасений инвесторов

Цены на нефть Brent и WTI падают на 3% — 14%, поскольку инвесторы опасаются слишком быстрого заполнения нефтехранилищ, передает CNBC.

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI снизилась на 13%, или на $1,67, до $11,11 за баррель. В это же время мировые индексы Brent торговались с понижением на 4,4% — $19,11 за баррель.

Накануне WTI подешевела на 24,56% до $12,78 за баррель. Международный эталонный сорт нефти Brent упал на 6,76% до $19,99.

По некоторым оценкам, пандемия коронавируса привела к уменьшению мирового спроса на нефть, что привело к падению цен до рекордно низкого уровня. По мнению аналитика Рейда Моррисона, июньский контракт падает из-за того, что «спрос значительно ниже текущих уровней добычи и ограниченных возможностей хранения».