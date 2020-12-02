Мировое армянство жаждет реванша

Азербайджанская армия, благодаря прекрасному тактическому и стратегическому планированию контрнаступательной операции, показала совершенно новый ход ведения войны, который войдет в мировые анналы военного искусства. Была одержана победа. Азербайджан восстановил свой контроль над государственными границами с Арменией и Ираном.

Раньше все эти территории находились под контролем карабахских сепаратистов и поддерживающих их армянских военнослужащих. Возможность возвратиться на ранее оккупированную и освобожденную землю получили азербайджанские вынужденные переселенцы. Мечта сотен тысяч людей стала реальностью.

Армянская армия, как дееспособный организм, перестала существовать. Враг понес потери в миллиарды долларов в виде уничтоженного или захваченного в качестве трофея оружия, а потери в живой силе в РА до сих пор отчаянно скрывают, но уже понятно, что счет идет на многие тысячи человек. Именно данные обстоятельства вынудили премьер-министра РА Никола Пашиняна поставить свою подпись под трехсторонним договором об условиях мира.

И вот на этом фоне, когда нужно готовить народы Азербайджана и Армении к миру в новых реалиях, в условиях освобождения из-под армянской оккупации Шуши, Кяльбаджара, Лачина, Агдама и иных территорий нашей страны, происходят крайне нежелательные процессы, говорящие о том, что есть риск новой большой войны. Об этом говорит поведение идеологов мирового армянства.

В очередной раз убедился в этом после прочтения интервью, которое дал сайту «Лрагир» член Бюро АРФД, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян. Он открыто говорит о том, что мировое армянство, используя лояльных французских политиков, будет добиваться признания того, что мировое армянство упорно, даже после поражения РА в нынешней войне и освобождения Шуши и иных территорий Нагорного Карабаха, продолжает называть «Арцахом».

«Мы организовали голосование в Сенате, чтобы законодательная власть призвала исполнительную признать независимость «Республики Арцах». Через два дня Национальное собрание Франции будет голосовать за резолюцию, где отмечается, что НС поддерживает признание независимости «Арцаха». То есть, оба учреждения, представляющие народ Франции, выступают за признание независимости. Мы проводим работу по налаживанию контактов также с президентом Франции, чтобы уточнить позицию Франции в отношении признания «Арцаха», потому что Франция не может проявить иной подход. Франция должна признать независимость «Арцаха», потому что это зафиксировано не только в истории, но и сути самой Франции. Будучи демократией, страной свободы, прав человека, Франция не может в этой ситуации выступать за права Азербайджана, а должна встать на сторону «Арцаха». Этот вопрос пока не уточнен, но очевидно, что все партии Франции на стороне признания «Арцаха». Это очень важно, потому что среди сопредседателей Минской группы Франция обязана отстаивать идею независимости «Арцаха»», — заявил М.Папазян.

Перед нами пример того, как представитель мирового армянства обязывает Францию совершить шаги, не отвечающие ее интересам в регионе Южного Кавказа, делающие неуместным и невозможным ее дальнейшее пребывание в статусе страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Ведь, призывая к признанию независимости сепаратистского режима, который не признала даже сама Армения, ангажированные армянской диаспорой французские сенаторы нарушают все требования этой миссии, доказывают, что официальный Париж не может считаться непредвзятой и справедливой стороной, посредником в урегулировании конфликта.

Естественно, что официальный Баку жестко отреагировал на резолюцию, уже принятую Национальным собранием Франции. МИД Азербайджана и заведующий отделом по вопросам внешней политики Президентской Администрации Азербайджана Хикмет Гаджиев сделали на сей счет заявления. Естественно и то, что в Азербайджане люди выходят на пикеты к посольству Франции, в Милли Меджлисе звучат требования об отзыве нашего посла во Франции, эксперты призывают к полному разрыву всех политических и экономических контактов с Францией, выдворению из нашей страны французских компаний.

Да, госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание сепаратистского Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу ни одной стороне. Соответствующее заявление он сделал, выступая во время обсуждения предложенной Сенатом Франции резолюции с просьбой к правительству о признании сепаратистского образования. Но его не послушали!

Они не приняли во внимание и то, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с представителями армянской диаспоры заявил, что согласно международному праву Нагорный Карабах и другие 7 прилегающих к нему районов признаны Организацией Объединенных Наций территорией Азербайджана. Ангажированные французские парламентарии откровенно игнорируют международное право, существующие реалии и даже национальные интересы своей страны. Они действуют в интересах армянской диаспоры Франции, которая настроена на новую, большую провокацию, на срыв мирного процесса, на новую войну.

И вот уже МИД Азербайджана вынужден реагировать на распространившиеся в армянских СМИ сообщения о том, что группа членов французского парламента планирует посетить Армению и Нагорный Карабах, провести там встречи, оценить гуманитарную ситуацию. «Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в Нагорный Карабах, должны быть согласованы с правительством Азербайджана. Лица, нарушающие законодательство Азербайджана, сталкиваются с соответствующими санкциями, и их въезд на территорию Азербайджана ограничивается», — заявила глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Тем временем, премьер-министр Никол Пашинян уже встретился с послом Доброй воли во имя Армении, известным футболистом армянского происхождения, чемпионом мира и Европы Юрием Джоркаеффом и советником президента Федерации футбола Армении, вице-мэром французского города Десин Денисом Джоркаеффом.

Юрий Джоркаефф подчеркнул, что армянская община Франции всегда будет поддерживать армянский народ, Армению и «Арцах». Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы укрепления связей Армения – Диаспора – «Арцах». То есть, все идет в полном соответствии с тезисами, который озвучил в рамках интервью «Лрагир» М.Папазян.

Все это, конечно же, придает уверенности армянским политикам. В итоге, мы уже видим, как глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, место которому на скамье подсудимых, принял нового министра обороны РА Вагаршака Арутюняна. При этом, А.Арутюнян выразил уверенность, что богатый опыт нового главы МО РА в военной сфере и его знания будут способствовать эффективной организации.

Кроме того, бывший министр труда и социальных вопросов Армении, экс-депутат от фракции «Просвещенная Армения» Мане Тандилян была назначена министром труда, по социальным и жилищным вопросам «Арцаха». «Проигран бой, но война еще не закончилась. Армянские государства должны жить, развиваться, становиться сильными во имя окончательной победы», — заявила эта дама. Такого же мнения, как видим, придерживается мировое армянство. Оно готовится к реваншу, к новой войне. И нам ни в коем случае нельзя почивать на лаврах и забывать, сколь сильный, мстительный и коварный враг нам противостоит.