Президент: Без нашего согласия никакая страна не может отправить на наши земли свои миротворческие силы

«Если встанет вопрос об отправке в регион миротворцев и о составе миротворческих сил, то есть о том, какие страны будут в них представлены, это должно быть сделано с согласия обеих стран – Армении и Азербайджана. Если какая-то страна наложит вето, то естественно, этого не произойдет».

Как сообщает АПА, об этом 13 октября в интервью турецкому телеканалу «Haber Türk» сказал президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, второй вопрос заключается в том, что все должны понимать, что сегодня, говоря об отправке миротворческих сил, речь идет об азербайджанских землях, территории суверенного Азербайджана: «Без нашего согласия никакая страна не может отправить на наши земли свои миротворческие силы. Это противоречит международному праву и неприемлемо. Поэтому нас это не беспокоит. Такие усилия, такие стремления возможны, я не исключаю этого. Но все вопросы должны быть на столе. Поэтому я должен сказать, что в основополагающих принципах, являющихся темой обсуждения, отправка миротворческих сил предусмотрена на самом последнем этапе. В первую очередь, нужно освободить земли, обеспечить возвращение вынужденных переселенцев на эти земли, восстановление транспортных связей, открытие границ, налаживание торговли. После этого не исключена и доставка миротворческих сил. Но если учесть, что за эти 30 лет мы не приблизились к положительному результату в процессе обсуждения, этот вопрос не может обсуждаться. Поэтому в связи с этим вопросом могут быть какие-то гипотезы, стремления, но без согласия Азербайджана это невозможно».