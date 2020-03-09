Мир давно отвечает за свой мусор, а мы?

Швеция в мире известна, как страна, где нет мусора, и каждый год она из соседних стран импортирует около 2 миллионов тонн мусора. Как бы, это не было смешно, тем не менее, это правда. Мы же привыкли к таким темам относиться с иронией. Мир давно научился рассортировывать и повторно обрабатывать бытовые отходы, словом отвечает за свой мусор, а мы?

Проблема мусора никак не может найти свое решение за пределами Баку. Отрицать тот факт, что в регионах Азербайджана ситуация с мусором не в лучшем состоянии, не имеет никакого смысла. Больше всего в этом вопросе обвинений поступает в адрес Министерства экологии и природных ресурсов, хотя из бюджета страны на решение проблемы по всей стране выделяются средства.

Медицинский мусор самый опасный, но об этом никто не задумывается

Как заявил # начальник регионального управления Минэкологии номер 5 Вагиф Джавадов, единой концепции, как быть с бытовыми отходами, нет: «Несмотря на то, что мы постоянно даем рекомендации. Необходим отдельный план действий по каждому виду мусора. Пластмасса, крепкий мусор, бумага и картон пригодны для повторной обработки, а что касается мусора, который должен быть утилизирован, то подобный специализированный завод есть только в Баку. Отдельные мелкие предприниматели за свои средства собирают железо, пластик, картон, ну, а остальные кучи мусора «украшают» нашу природу».

По его словам, самое главное – это то, что нет специальных мест для медицинского мусора.

«Сегодня весь мусор из медучреждений выбрасывается куда попало, хотя по опасности и токсичности эти отходы должны делиться на несколько групп. Отходы первой категории можно бросать в общие контейнеры, а использованный перевязочный материал из операционной комнаты или органы человеческого тела подлежат обязательной утилизации», — сказал представитель министерства.

Джавадов также добавил, что результаты, проведенных мониторингов медицинских учреждений, были плачевными.

«В январе мы провели мероприятие для частных клиник, на котором объяснили, как должны паковаться медицинские отходы, какого цвета должны быть эти мусорные баки, и почему это так важно и необходимо. Некоторые думают, что куда бы они ни выбросили мусор, управление экологии обязано его убрать. И даже штрафы не решают проблему — до сих пор нами по всем регионам были оштрафованы около 30-40 предпринимателей», — продолжает он.

Нужно создать полигоны

В комментарии «Зеркало» экономист Азер Мехтиев отметил, что в рамках проекта по контролю бытовых отходов был проведен мониторинг: «В этой сфере нет рабочего механизма ни в законодательстве, ни на практике. Несмотря на то, что в сельской местности вопрос сбора, перевозки отходов должен решаться исполнительной властью, сегодня никакой работы в этом направлении не ведется. Государство не выделяет на это необходимые средства и выполняет в большей степени функцию контролера».

По словам эксперта, за пределами Баку и частично Апшеронского полуострова, в стране нет полигонов, отвечающих всем требованиям сбора и перевозки бытовых и технических отходов: «Наше предложение заключалось в том, чтобы функции по очистке деревень были переданы либо жилищно-коммунальным хозяйственным службам, либо муниципалитетам, или же надо пользоваться услугами частных операторов. Но было бы лучше, если бы эту роль выполняли муниципалитеты. Подготовленные предложения мы уже передали государственным учреждениям и заинтересованным сторонам, сейчас ждем ответа»

Бакинский мусор «роднее» всех

Как было сказано выше, все проблемы республиканского характера начинают решать с Баку и его пригородов. В прошлом году при Исполнительной власти города Баку был создан центр мониторинга по твердым отходам. Концепция по бытовым отходам Баку еще подготавливается известной британской кампанией “Mott MacDonald”. Как отмечают, кампания высоко оценила санитарное состояние города.

Еще бы. Почему им не должно нравиться? Ряд улиц столицы под постоянным контролем, а если бы все улицы Баку были также «любимы». В рамках концепции, уже в семи районах столицы – Сабаил, Нариманов, Ясамал, Насими, Бинагади, Низами и Хатаи для бытовых отходов поставлены современные контейнеры, работа идет.

Будет 12 санитарных полигона, но еще есть время…

Как сообщили «Зеркало» в ОАО «Чистый город», структура пока работает в 12 административных районах города Баку: «За сбор мусора и доставку в нужный пункт отвечает Исполнительная власть. В настоящее время в поселке Шувелян и Гарадаг строятся центры приема бытовых отходов. Нигде в стране, кроме Баку, нет соответствующих требованиям санитарных полигонов для транспортировки мусора. Но в плане национальной стратегии подразумевается создание таких полигонов в 12 районах страны «.

Согласно информации, сегодня Балаханинский завод по сортировке твердых отходов в состоянии утилизировать около 500 тонн твердых отходов, 10 тысяч тонн медицинских отходов в год и может производить 231,5 млн. киловатт электроэнергии. Это позволит обеспечить электроэнергией приблизительно 100 тысяч домов в течение года. Пепел, полученный в результате сжигания отходов, используется для ремонта и восстановления дорог в поселке Балаханы.

Как сообщает ОАО, завод, который был построен по немецким технологиям, способен сортировать около 200 тысяч тон отходов в год. «Грязная вода, образующаяся от этих отходов, очищается при помощи фильтров, и используется как техническая вода для полива деревьев вокруг завода. Газы, образующиеся при переработке отходов, специальными генераторами перерабытываются в электроэнергию, которая используется для нужд полигона».

Рамина Эйвазгызы